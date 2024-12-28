Левчук Илья
Левчук Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 127 2
|Новодворский Алексей 109 1
|Комлев Николай 95 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Синельников Евгений 8 1
|Залотдинов Марат 1 1
|Закиев Ильдар 1 1
|Листопад Андрей 4 1
|Чукарин Андрей 3 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Гуськов Антон 39 1
|Попов Вячеслав 4 1
|Шпак Василий 223 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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