Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Левчук Илья



28.12.2024 CNews Analytics впервые опубликовал карту рынка и рейтинг крупнейших поставщиков российских ПАК 1
28.12.2024 Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков 1
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Левчук Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Код Безопасности 616 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Huawei 3933 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Softline - Софтлайн 2810 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Unsplash 763 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
FreePik 980 1
Урусов Виктор 127 2
Новодворский Алексей 109 1
Комлев Николай 95 1
Черепенников Валерий 13 1
Синельников Евгений 8 1
Залотдинов Марат 1 1
Закиев Ильдар 1 1
Листопад Андрей 4 1
Чукарин Андрей 3 1
Зажигалкин Александр 5 1
Гуськов Антон 39 1
Попов Вячеслав 4 1
Шпак Василий 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Южная Корея - Республика 6646 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще