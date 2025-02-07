В реестр российской электроники добавят оборудование и компоненты для работы с ИИ. Они впервые получат льготы

Минпромторг планирует включать в реестр российской электроники оборудование и компоненты для работы с ИИ. Баллы за «отечественность» им будут начислять с повышенным коэффициентом.



Льготы для ИИ-электроники

Минпромторг подготовил и опубликовал проект постановления, предусматривающий включение в реестр российской радиоэлектроники оборудования и компонентов (интегральные схемы и т. д.), необходимых для работы с ИИ, выяснил «Коммерсант». Изменения вносятся в постановление Правительства России № 719, определяющего степень «отечественности» электроники.

Внесение в реестр для производителя означает получение доступа к госзакупкам. Документ также предусматривает увеличение на коэффициент 0,25 число присваиваемых за «отечественность» баллов, если компоненты соответствуют требованиям к ИИ-продукции, указанным в проекте.

Если основное средство производства включено в реестр и относится к сфере ИИ, то можно учитывать расходы на него с коэффициентом два, что можно рассматривать как снижение налога на прибыль, уточнили в министерстве. Изменения вводятся с целью стимулировать развитие технологий ИИ в отечественной радиоэлектронной продукции.

«Продукты ИИ пока не имели льгот, сейчас регулятор это исправляет и дает возможность учитывать расходы с применением снижения налога», — сказал директор департамента индустриальных ПАК компании Fplus Илья Левчук.

Постановление Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» описывает балльную систему определения степени «российскости» для участия в госзакупках той или иной продукции, включая электронику.

Преимущества или ограничения

Поправки и критерии к оборудованию для ИИ позволят снизить риски фальсификации, когда решения, косвенно относящиеся к задачам в области ИИ, выдают за значимые достижения в этой области, подчеркнули в компании «ХайТэк».

Однако, по мнению представителя компании «РекФэйсис», разрабатывающей ПО на основе технологии распознавания лиц, опубликованные требования к степени локализации производства микроэлектроники и ПО в области ИИ могут привести к разрывам между спросом и реальными возможностями производителей, так как текущие производственные возможности не имеют достаточной емкости, чтобы закрыть все потребности.

«Также, судя по документу, предлагается повысить барьер на доступ иностранных чипов для ИИ, имеющих аналоги в России, к госзакупкам», — отметили в «РекФэйсис».

Планы по развитию ИИ в России

Директор департамента индустриальных ПАК компании Fplus Илья Левчук, впрочем, полагает, что предложения Минпромторга выглядят логично «с учетом установок и курса России на развитие ИИ».

В феврале 2024 г. в распоряжении CNews оказалась дорожная карта по развитию технологий ИИ до 2030 г., разработанная Сбербанком и утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Всего к 2030 г. в развитие данного направления направят 145,85 млрд руб. В том числе федеральный бюджет вложит 33,3 млрд руб., внебюджетные источники составят 112,6 млрд руб., включая Сбербанк — 99,73 млрд руб. и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) — 5,6 млрд руб.

Работы планируется вести по целому ряду направлений. Должны быть созданы ПАК для применения ИИ-решения на производстве, в медицине, сельском хозяйстве, робототехнике, в беспилотном транспорте и др.

Инвестиции в производство СХД и серверов в России в 2024 г., как писал CNews в декабре 2024 г., выросли на 40% и составили 14,2% от всех вложений в разработку. Созданием ИИ-серверов в стране занимаются компании Yadro, НТЦ «Модуль», «Гравитон» и Kraftway.