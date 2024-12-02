В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов

В России активизировалось производство оборудование для ИИ. Инвестиции в производство СХД и серверов в 2024 г. выросли на 40% и составили 14,2% от всех вложений в разработку.



Инвестиции в разработку оборудования для ИИ

Российские разработчики вычислительной техники увеличили в 2024 г. инвестиции в оборудование для ИИ (системы хранения данных — СХД, сервера) на 40%, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в его составе 33 разработчика, в том числе «Аквариус», Yadro, ГК «Элемент» и др.).

Абсолютных цифр денежных вложений консорциум не предоставил, но сообщил, что с этого года инвестиции в оборудование для ИИ занимают уже 14,2% от всех вложений в разработку.

Собеседник CNews на рынке электроники в ноябре 2024 г. оценил инвестиции в каждое решение на стадии разработки и постановки в производство ИИ-сервера в сумму от 100 млн руб.

Расширение производства

Выпуск оборудования для ИИ с начала 2024 г. увеличился, по данным АНО ВТ, на 10,5%. «Такой рост говорит о планомерном развитии отрасли и показывает серьезность намерений компаний адаптироваться к новым технологическим тенденциям», — отметила гендиректор консорциума Светлана Легостаева.

Yadro Разработкой ИИ-серверов в России занимаются Yadro, Fplus, «Гравитон» и Kraftway

Как писал CNews в ноябре 2024 г., производитель вычислительного оборудования Yadro («КНС групп») работает над созданием ИИ-серверов, предназначенных для обучения и дообучения моделей и планирует провести первые тестирования на инфраструктуре заказчиков в начале 2025 г.

В октябре 2024 г. стало известно, что компания Fplus что в 2025 г. начнет выпуск серверов с отечественными нейроускорителями от компании НТЦ «Модуль». В 2025 г. Fplus планирует выпустить около 100 серверов с картой «Модуля», а в 2026–2027 гг. собирается выйти на тысячи устройств. Серверы эти можно будет использовать для исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений.

Разработками ИИ-серверов также занимаются компании «Гравитон» и Kraftway. В середине 2024 г. Kraftway выпустила сервер, в котором можно установить до шести модулей ИИ с шестью GPU средней производительности или двумя GPU высокой производительности. В начале 2025 г. этот сервер Kraftway собирается запустить в серийное производство. Пока российские ускорители компания не применяет.

Вице-президент Kraftway Ренат Юсупов подтвердил «Коммерсанту» увеличение инвестиции в оборудование для ИИ в 2024 г. Представители Fplus также заявили о росте инвестиций в разработку серверов для ИИ на 40% год к году.

Цены и спрос

По оценке Юсупова, оборудование для ИИ минимум в два раза дороже классического сервера, так как разработчики используют помимо обычных процессоров еще и тензорные, а также добавляют улучшенные системы охлаждения и электропитания. Стоимость одного сервера для ИИ начинается от 1,5 млн руб., в зависимости от заявленной мощности.

Представитель Fplus сказал, что их цена выше цены обычных серверов в 5–10 раз.

«На данный момент в России нет ажиотажного спроса на такое оборудование, однако с развитием ИИ уже со следующего года ожидаем серьезный интерес к нему», — считает Юсупов.

Но уже в этом году спрос на оборудование для работы с ИИ через госзакупки год к году увеличился вдвое, а за январь-сентябрь 2024 г. расходы госкомпаний на эту электронику составили 1,7 млрд руб.

В НТЦ «Модуль» также утверждают, что интерес к их продукции в 2024 г. вырос «многократно», в том числе из-за старта производства серверов для ИИ.

По оценкам J'son & Partners Consulting, доля ИИ-серверов в мире превысит долю обычных серверов к 2027 г. Объем мирового рынка ИИ-серверов к этому году составит порядка $95 млрд, а объем российского рынка высокопроизводительных серверов оценивается в районе 30 млрд руб. (включая импорт), но к 2027 г. до 45,2 млрд руб., а через 10 лет увеличится в три раза.

Крупнейшие производители таких процессоров в мире — американские Nvidia и AMD. По мировым оценкам, Nvidia занимает более 80% поставок ИИ-ускорителей в ЦОДы.

Доля российского оборудования в расходах отечественных компаний на закупки для ИИ составляет пока 14%. К таким выводам пришли исследователи из Высшей школы экономики, о чем CNews писал в ноябре 2024 г.