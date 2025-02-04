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Fplus представил новый реестровый сервер «Союз» на процессорах пятого поколения

Российский производитель электроники Fplus представил двухсокетный сервер «Союз SR-222» на базе процессоров пятого поколения с поддержкой четвертого. Он предназначен для решения бизнес-задач, требующих больших вычислительных ресурсов: интеллектуального анализа данных, облачных вычислений, работы с Big Data, искусственным интеллектом, машинного обучения, HPC, и др. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Сервер внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России 23 января 2025 г. в нескольких исполнениях. Он уже прошел все необходимые тесты и готов к серийному производству.

«Союз SR-222» поддерживает до двух процессоров Intel Xeon Scalable с 64 физическими ядрами на каждый, что позволяет повысить производительность на 65% по сравнению с серверами на процессорах предыдущих поколений. В нем используется оперативная память стандарта DDR5 DIMM с пропускной способностью до 5600 МТ/с. Бэкплейн позволяет устанавливать до 25 дисковых накопителей не только с интерфейсами подключений SAS и SATA, но и NVMe (до 24 дисков), что снижает задержки при обработке и анализе данных.

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Fplus
Fplus представил новый реестровый сервер «Союз» на процессорах пятого поколения
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безопасность

Сервер занимает два юнита в серверной стойке и предназначен для создания инфраструктуры повышенной гибкости и простой масштабируемости в различных компаниях, в том числе из финансового сектора, здравоохранения, в телеком-операторах, ГИС, госструктурах. Производство «Союз SR-222» осуществляется на собственном заводе компании Fplus.

«Это один из первых серверов на процессорах пятого поколения в Реестре Минпромторга, который можно приобрести уже сейчас. Для нас выпуск такого продукта является важным и своевременным решением, так как рынок нуждается в высокопроизводительных отечественных вычислительных технологиях. В ближайшие год-два спрос на такое оборудование будет только расти, так как начнут подходить к концу сроки амортизации иностранного оборудования, которое до сих пор используют многие российские компании. А Fplus уже сейчас готов предоставить в качестве альтернативы мощные серверы, оптимизированные под работу с высокопроизводительными системами или ИИ», — сказал директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов Fplus Илья Левчук.

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