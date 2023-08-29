«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала увеличение спроса на российское программное обеспечение, ноутбуки и другие гаджеты в преддверии начала нового учебного года. Спрос на антивирусы, операционные системы и офисные пакеты российских разработчиков увеличился в июле-августе 2023 г. более чем вдвое по сравнению с теми же месяцами 2022 г. Интерес к ноутбукам оказался примерно на четверть выше год к году, что также превысило показатели 2021 г. Позитивную динамику продемонстрировали и другие категории товаров для обучения, связи и развлечений, ставшие неотъемлемой частью списка покупок россиян перед наступлением Дня знаний: смартфоны, смарт-колонки, планшеты, ПК, периферия и др. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает ассортимент софта для ноутбуков и персональных компьютеров под различные задачи, в том числе привлекает российские компании с безопасными и понятными решениями. За последние два месяца россияне приобрели более трети отечественных цифровых продуктов от общего объема этого года. В августе 2023 г. увеличился интерес к пакету офисных приложений «Р7-офис» (лидером продаж стала бессрочная лицензия), активно приобретают операционные системы Uncom OS Home, а также «Ред ОС» (самая популярная конфигурация – «Рабочая станция»), спросом пользуются также антивирусные продукты от Лаборатории Касперского (наиболее востребованный – антивирус Standard на пять лет).

Спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть

Софт для личного использования и организаций можно приобрести как на онлайн-площадках, так и в магазинах «М.Видео» или «Эльдорадо». В обеих сетях действует ряд специальных предложений со скидками или подарками при выборе комплекта из цифровых решений, либо покупке ноутбука, а также компьютерных аксессуаров. В розничных магазинах консультанты готовы подробно рассказать об интересующих решениях и окажут необходимую поддержку при установке.

В категории ноутбуков кроме сезональности на повышение покупательской активности влияет стабильная ситуация с ассортиментом и наличием товарных запасов под разные запросы, а также скидки и промоактивности, запущенные перед началом нового учебного года. Структура спроса изменилась частично в сторону моделей из среднего и верхнего ценового сегмента, как наиболее надежных, мощных и технологичный решений, которые прослужат дольше. При этом сохраняется интерес и к моделям начального уровня для базовых задач, где свои позиции усиливают российские бренды. Относительно прошлого наиболее высокий прирост демонстрируют производители из Китая: Huawei, Haier, Thunderobot и др.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.