«Сила» представляет второе поколение ноутбука «Сила НК2-3404»

Компания «Сила» представила новую версию корпоративного ноутбука «Сила НК2 3404» — Gen 2. Флагманский ноутбук «Сила» получил обновления, которые делают работу пользователей более продуктивной и комфортной. Обновленная система охлаждения продлевает эффективную работу процессора. Яркость экрана повышена до 350 нит, благодаря чему даже на ярком свете изображение на экране остается четким. Стали доступны конфигурации ноутбука с поддержкой LTE для обеспечения стабильного высокоскоростного подключения к мобильным сетям. Улучшенная клавиатура обладает отзывчивым откликом, легким ходом клавиш и работает тише. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила».

«Сила НК2-3404» Gen 2 — производительный корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel® Core™ 13 поколения серии Raptor Lake. Для обеспечения интенсивной работы процессора в течение длительного времени используется система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, которая контролирует температуру центрального процессора и позволяет избежать перегрева устройства и принудительного ограничения производительности. Благодаря масштабируемой и высокоскоростной дисковой подсистеме на базе технологии SSD и возможности расширения оперативной памяти до 32 ГБ ноутбуки подходят для работы с ресурсоемкими приложениями. При активной работе в сети высокую скорость обеспечивает модуль беспроводной связи с поддержкой стандарта Wi-Fi 6e. Современный дизайн, высокое качество сборки и материалов, металлический корпус из анодированного алюминия с магниевым напылением, характерные для всего модельного ряда ноутбуков «Сила», а также яркий экран с соотношением сторон 16:10, позволили создать надежный, представительный и комфортный инструмент для эффективной работы.

«Новую версию ноутбука СИЛА НК2-3404 отличает повышенное внимание к деталям и качеству сборки. Нашим заказчикам важно иметь максимум возможностей для продуктивной работы, а для этого нужно учесть все — и технические параметры, и удобство пользования, и внешний вид. Поэтому в версии Gen2 мы обратили усиленное внимание не только на технические параметры, но и на нюансы, которые делают работу более комфортной — более яркий экран, отзывчивая клавиатура, отсутствие лишних шумов», — сказала Людмила Афанасьева, менеджер по маркетингу направления «Клиентские системы» компании «Сила».

Обновленная версия «Сила НК2-3404» Gen2 уже доступна для заказа.











