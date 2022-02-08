Выпущена новая версия ViPNet SafeBoot 3.0

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске новой версии программного модуля доверенной загрузки уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3.0. Продукт предназначен для защиты рабочих станций, мобильных устройств, серверов (в том числе и серверов виртуализации) от различных угроз несанкционированного доступа на этапе загрузки и от атак на BIOS. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Одной из ключевых задач, решенных в рамках разработки ViPNet SafeBoot версии 3.0, была реализация новых требований ФСБ России к механизмам доверенной загрузки ЭВМ, что значительно расширяет возможности применения данного продукта на российском рынке. После завершения сертификации ViPNet SafeBoot можно будет применять на поддерживаемых аппаратных платформах в информационных системах, содержащих СКЗИ классов защиты КС2 или КС3, вместо аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ) других производителей.

При работе над релизом ViPNet SafeBoot 3.0 в рамках технологического партнерства с компанией Baikal Electronics была реализована поддержка работы продукта на системных платах с отечественным процессором Байкал-М (aarch64).

Кроме того, в версии ViPNet SafeBoot 3.0 появились следующие возможности:

•Работа со считывателями HID Omnikey 5422.

•К списку поддерживаемых идентификаторов добавились токены Guardant ID версии 2.

•Реализована поддержка Single Sign-On для пользователей LDAP.

В новой версии ViPNet SafeBoot добавлена возможность контроля целостности и загрузки операционной системы по сети (PXE и Http Boot). Таким образом, продукт можно использовать в терминалах, загружающих образ ОС на сервере виртуализации.

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ViPNet SafeBoot 3.0 передан на сертификацию по новым требованиям ФСБ России к механизмам доверенной загрузки ЭВМ по классу защиты II и классу сервиса Б. Также продукт передан на сертификацию во ФСТЭК России на соответствие «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по 2 уровню доверия, и «Требованиям к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода» 2 класса, что позволит использовать ViPNet SafeBoot для построения информационных систем персональных данных до УЗ1 включительно, государственных информационных систем и АСУ ТП до 1 класса защищенности включительно.

О компании

Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации.

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