InfoTeCS ViPNet SafeBoot
ViPNet SafeBoot – программный модуль доверенной загрузки, за счет использования множества дополнительных механизмов защиты UEFI BIOS и платформы в целом, например, контроля программных SMI, защиты от записи в WPBT, защиты прямой записи из BIOS на диск и других механизмов защиты, обеспечивающее набор функций для МДЗ.
ViPNet SafeBoot 3 сертифицирован по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль предназначен для создания точки доверия к платформе и её компонентам, загрузке операционной системе. Ключевыми задачами ViPNet SafeBoot 3 являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.
