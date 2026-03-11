Разделы

InfoTeCS ViPNet SafeBoot


ViPNet SafeBoot – программный модуль доверенной загрузки, за счет использования множества дополнительных механизмов защиты UEFI BIOS и платформы в целом, например, контроля программных SMI, защиты от записи в WPBT, защиты прямой записи из BIOS на диск и других механизмов защиты, обеспечивающее набор функций для МДЗ.

ViPNet SafeBoot 3 сертифицирован по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль предназначен для создания точки доверия к платформе и её компонентам, загрузке операционной системе. Ключевыми задачами ViPNet SafeBoot 3 являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.

СОБЫТИЯ

11.03.2026 Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 3
28.04.2025 Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ 3
13.02.2025 ViPNet SafeBoot 3.2 сертифицирован по требованиям двух регуляторов 3
23.01.2025 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2 3
18.12.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3 5
31.05.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet SafeBoot 3 3
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
05.05.2022 «ИнфоТеКС» выдал отечественным компаниям более 10 тыс. бесплатных лицензий на продукты для защиты информации 1
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 1
31.03.2022 Vipnet Safeboot работает на устройствах компании «ICL техно» 2
08.02.2022 Выпущена новая версия ViPNet SafeBoot 3.0 2
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов 1
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ 2
04.04.2019 «Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК 1
06.06.2018 «Инфотекс» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.3 2
06.03.2017 Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius 2
06.12.2007 Сокращения штата в британском SOCA будут на руку киберпреступникам 1
06.12.2007 Британских киберполицейских сократят 1
26.10.2007 McAfee удвоила квартальную прибыль 1
15.10.2007 Symantec займется защитой от утечек данных: покупка Vontu 1
09.10.2007 McAfee займется шифрованием данных: покупка SafeBoot 1

