ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

iRU сообщила о включении в единый реестр российской радиоэлектронной продукции персональных компьютеров iRU новой линейки «Опал». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выдало заключение о соответствии ПЭВМ «Опал» требованиям, предъявляемым с 1 января 2020 года к промышленной продукции, в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. А это значит, что данные ПЭВМ могут поставляться при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ как российское оборудование.

iRU Опал – сбалансированное решение, сочетающее в себе высокое качество, надежность и совместимость с большинством средств защиты данных, аппаратно-программными модулям доверенной загрузки (АПМДЗ) и отечественным программным обеспечением. Это проектный продукт - расчет конфигурации и производство происходит индивидуально под каждую планируемую поставку.

Ключевые особенности iRU Опал: отечественное происхождение, поддержка процессоров Intel семейства CoffeLake, совместимость с отечественными ОС: Astra Linux, Alt Linux, Lotus Linux и т.д., совместимость с отечественными средствами защиты данных: ViPNet SafeBoot, ПАК Соболь и т.д.

Уже сейчас партнерам MERLION, в частности системным интеграторам, доступны iRU Опал с предустановленным отечественным программным модулем доверенной загрузки (МДЗ) ViPNet SafeBoot и отечественной операционной системой Astra Linux.

«На iRU Опал как на продукт, который будет пользоваться спросом со стороны партнеров, работающих с госзаказчиками и корпорациями, у нас особые надежды, - сказал генеральный менеджер iRU Сергей Кочепасов. – Разработанное решение обеспечивает закрытие потребностей в типовых АРМ для большинства ИТ-инфраструктур, гибкость в конфигурировании и конкурентную стоимость. Наши складские запасы и производственные мощности дают возможность поставлять под проекты как малые партии по спецзаказам, скажем от 100 штук, так и тысячи единиц продукции типовых конфигураций. Специалисты iRU и MERLION готовы оказать партнерам необходимую поддержку и помощь в подготовке и ведении проектов поставки российской вычислительной техники».