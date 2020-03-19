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Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС»

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iRU, российский производитель компьютерной техники, получила сертификат совместимости своей продукции – персональных компьютеров «iRU Опал» – с программным продуктом «Ред ОС» российского разработчика «Ред софт».

Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования этих производителей и дает возможность госструктурам и корпорациям, выбирающим решения на базе отечественных операционных систем, использовать для работы устройства iRU.

«Ред ОС» – многопользовательская многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«iRU Опал» – сбалансированное решение, совместимое с большинством средств защиты данных, аппаратно-программными модулями доверенной загрузки (АПМДЗ) и отечественным программным обеспечением. Это проектный продукт – расчет конфигурации и производство происходит индивидуально под каждую планируемую поставку.

Ключевые особенности «iRU Опал»: отечественное происхождение; поддержка процессоров Intel семейства Coffee Lake; совместимость с отечественными ОС: Astra Linux, «Альт», Lotus Linux, «Ред ОС» и т.д.; совместимость с отечественными средствами защиты данных: Vipnet Safeboot, ПАК «Соболь» и т.д.

Продукция «iRU Опал» зарегистрирована в едином реестре российской радиоэлектронной продукции (РЭ-687/20). Компьютеры соответствуют требованиям, предъявляемым с 1 января 2020 г. к промышленной продукции, и могут поставляться при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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