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Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»

Компания iRU приступила к производству настольных ПК и моноблоков, построенных на отечественном ARM-процессоре Baikal-M. По своим возможностям этот чип не уступает Intel Core i3 7300T. Приобрести компьютеры смогут только корпоративные клиенты. Каждый ПК рассчитан на использование совместно с российским ПО, в том числе с операционными системами Astra Linux, «Альт» и др.

Новые компьютеры iRU собрали на «Байкалах»

Российская компания iRU сообщила о готовности к производству компьютеров на базе отечественного процессора Baikal-M. Он станет основой тонких клиентов, малоформатных настольных ПК (small form factor, SFF) и моноблоков, объединивших в одном корпусе монитор и системный блок. Напомним, что по итогам IV квартала 2020 г. iRU оказалась в тройке лидеров на российском рынке настольных ПК, обогнав Acer и Dell и пропустив вперед только HP и Lenovo.

Компьютеры будут разделены на две категории. В первую, получившую название «Опал», войдут системные блоки и тонкие клиенты, тогда как моноблоки станут частью линейки «Агат».

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Обычным пользователям новые ПК iRU недоступны

Все новинки iRU нацелены в первую очередь на корпоративных клиентов. На запрос CNews о возможности их приобретения обычными потребителями представители компании «Байкал электроникс», партнера iRU, сообщили: «iRU представлен во всех сегментах рынка, в том числе и в ритейле, поэтому наши изделия на российских процессорах будут доступны и для бизнес партнеров, и для частных покупателей».

Также они уточнили, что планируют совершить первые поставки в I квартале 2022 г. Реализация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».

В компании сообщили CNews, что в настоящее время у iRU есть ряд клиентов, заказавших компьютеры с Baikal-M внутри, но не уточнили, кто именно оформил заказы в числе первых. «Первые клиенты уже есть, и они из бизнес-сегмента, но это пока будут ознакомительные поставки, так как любому заказчику для применения изделий на базе российских процессоров нужно будет проводить их интеграцию в свою ИТ-инфраструктуру, а это может занять достаточно много времени», – сказали они CNews.

Российским ПК – отечественный софт

По заявлениям разработчиков, настольные ПК серии «Опал» создавались в первую очередь для организации стандартного рабочего места. В то же время их аппаратных возможностей в топовых конфигурациях будет достаточно для решения специализированных задач.

Процессор Baikal-M будет установлен во всех версиях ПК без исключения. Покупатели смогут выбирать лишь объем оперативной памяти DDR4, который может достигать 32 ГБ, и тип дисковой подсистемы. Компьютер может оснащаться быстрым SSD-накопителем вместительностью до 1 ТБ или более емким (и значительно более медленным) жестким диском максимум на 3 ТБ.

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Материнская плата настольного ПК iRU с процессором Baikal-M

На каждый компьютер iRU с процессором Baikal-M возможна установка отечественных операционных систем Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и др. Также они полностью совместимы с отечественными средствами защиты данных, включая ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь» и др.

Моноблоки «Агат» с Baikal-M внутри, как и обычные десктопы, поставляются с предустановленным комплектом российского ПО. В список входит в первую очередь защищенная операционная система Astra Linux Special Edition. Как сообщал CNews эта ОС стала первой системой, допущенной в России к гостайне высшей секретности. Это оказалось возможным за счет получения сертификата СЗИ ФСТЭК России.

Наряду с Astra Linux Special Edition на моноблоки «Агат» установлен пакет офисных программ «Мой офис». Вместе с ним имеется браузер, клиент электронной почты, приложения для защиты информации и ряд других программ, которые, как сообщили CNews представители «Байкал электроникс», «необходимы для полноценной работы государственных служащих».

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Ритейл

Каждый новый ПК iRU серии «Агат» укомплектован экраном на 23,8 дюйма по диагонали с разрешением Full HD (1920x1080 точек) и матрицей IPS, углы обзора которой составляют 178 градусов по вертикали и горизонтали. Моноблоки поставляются с оперативной памятью DDR4 объемом до 32 ГБ, SSD до 1 ТБ или винчестером до 3 ТБ. Как и десктопы, они поддерживают установку «Альт», «Ред ОС» и других российских операционных систем.

Новинки iRU комплектуются только тем софтом, что входит в реестр отечественного ПО. Компьютеры имеют заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России и внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

На что способен отечественный CPU

Baikal-M – это 28-нанометровый процессор с архитектурой ARMv8-A, наделенный восемью ядрами Cortex A57. Они поделены поровну на четыре кластера и работают на частоте до 1,5 ГГц. Каждый кластер ядер получил по 1 МБ кэша второго уровня, а суммарный объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ.

Инженерные образцы Baikal-M были получены в 2016 г., а первые заказчики получили свои чипы в октябре 2019 г. Производством занимается тайваньская компания TSMC.

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Блок-схема Baikal-M

Тактовая частота восьмиядерного видеоядра Mali-T628 достигает 750 МГц, а суммарное энергопотребление процессора не превышает 30 Вт. Чип исполнен в корпусе FCBGA размером 40х40 мм, имеет 1521 вывод с диаметром контакта 0,6 мм.

Одна из основных характеристик Baikal-M – это наличие широкого спектра интерфейсов. В его распоряжении есть два канала памяти DDR4-2400/DDR3-1600 с поддержкой коррекции ошибок (ECC), по два гигабитных и 10-гигабитных Ethernet, три PCIe Gen.3, а также пара SATA III, столько же USB 3.0 и четыре USB 2.0.

С октября 2020 г. Baikal-M официально включен в реестр промышленной продукции российского производства со статусом интегральной схемы второго уровня. Это автоматически допускает его к участию в любых госпрограммах по импортозамещению.

В конце апреля 2020 г. процессор Baikal-M прошел всестороннее тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрировал производительность на уровне современных зарубежных процессоров с архитектурой x86 начального сегмента, таких как Intel Atom E3940 и Core i3 7300T. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Эльяс Касми

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