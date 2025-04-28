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Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о выпуске версии ViPNet SafeBoot 3.2 (исполнение 2), ключевой особенностью которой является возможность встраивания в ARM-платформы. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ), сертифицированного по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль предназначен для создания точки доверия к платформе и ее компонентам, а также к загружаемой операционной системе. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Ключевыми задачами являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.

При разработке новой версии ПМДЗ особое внимание уделялось вопросу встраивания ViPNet SafeBoot 3 именно в ARM-платформы. Учитывались требования заказчиков, которые ранее отказывались от использования подобных платформ из-за невозможности аттестации рабочих мест без нейтрализации угроз, связанных с загрузкой ОС. Новая версия ViPNet SafeBoot 3.2 поддерживает ARM-платформы различных производителей и позволяет удовлетворить требования таких заказчиков и создать точки доверия к платформе и ее компонентам, а также к загружаемой операционной системе.

Для встраивания ViPNet SafeBoot 3.2 в АРМ-платформы требуется UEFI-окружение, которое можно реализовать на платформах ARM c EDK II (EFI Development Kit II) – это проект с открытым исходным кодом, который представляет собой набор инструментов и библиотек для разработки загрузчиков и фреймворков UEFI. В ViPNet SafeBoot версии 3.2 подготовлено окружение для ARM-платформ, построенных на чипах Broadcom 2711/2837 и RockChip 3566/3568. Кроме того, в новой версии реализована поддержка токенов и смарт-карт Форос, ESMART ГОСТ. Работа по расширению поддерживаемого набора АРМ-платформ продолжается.

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