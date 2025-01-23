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«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2

Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на основании положительного заключения ФСБ России, действующего до 1 октября 2034, и подтверждает, что модуль ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) в исполнении 1 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ по классу защиты II классу сервиса Б и может использоваться для защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 25 декабря 2027 г.

Кроме того, завершается сертификация ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) по извещению об изменениях в рамках действующего сертификата ФСТЭК России №4673 от 10 мая 2023 г., который подтверждает соответствие ViPNet SafeBoot 3 требованиям к средствам доверенной загрузки, требованиям к профилю защиты средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода второго класса защиты, требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 2 уровню доверия. Завершение сертификации новой версии ViPNet SafeBoot 3 по требованиям ФСТЭК России планируется в I квартале 2025 г.

ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение ПМДЗ, предназначенного для создания точки доверия к платформе и ее компонентам, а также к загружаемой операционной системе. Ключевыми задачами являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.

Новая версия ViPNet SafeBoot 3 получила дополнительные функциональные возможности, которые выгодно отличают ее от предыдущих релизов: расширен список поддерживаемых электронных идентификаторов: добавлены JaCarta-2 SE и JaCarta Pro, реализован бездисковый режим работы, позволяющий ViPNet SafeBoot работать на Zero-Client платформах, не имеющих жесткого диска, добавлена возможность создания профиля загрузки для каждого пользователя с назначением времени доступа к ПК и загрузке ОС, реализована возможность отправки CEF-сообщения по протоколу syslog в любую SIEM систему.

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В версии 3.2 также реализована возможность контроля целостности файлов на зашифрованных дисках по спецификации LUKS (Linux Unified Key Setup). В числе новых настроек контроля целостности аппаратных компонентов – контроль целостности дисков, контроль целостности системных таблиц UEFI, а также возможность поставить на контроль целостности сразу все элементы аппаратных компонентов. Благодаря взаимодействию с логическими томами LVM появилась возможность контролировать целостность разделов и использовать их для загрузки ОС.

ViPNet SafeBoot 3 может применяться для реализации проектов по защите аппаратных платформ по требованиям ИСПДн, ГИС, АСУ ТП и КИИ, а также систем, создаваемых по требованиям ФСБ России.

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