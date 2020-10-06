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«Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

В связи с увеличением количества заявок с просьбой предоставить лицензии на ПО для организации удаленного защищенного доступа и непростой ситуацией с развитием коронавирусной инфекции компания «Инфотекс» объявляет о своей готовности предоставить лицензии на ряд своих продуктов безвозмездно. В том числе на: ViPNet Client — программный комплекс, предназначенный для защиты рабочих мест корпоративных пользователей; ViPNet Connect — приложение для защищенного общения корпоративных пользователей; ViPNet IDS HS — систему обнаружения вторжений, осуществляющую мониторинг и обработку событий внутри хоста; ViPNet SafeBoot — сертифицированный высокотехнологичный программный модуль доверенной загрузки уровня UEFI BIOS.

Все заинтересованные организации могут получить лицензии на данное ПО сроком на 6 месяцев. Организации, ранее не использовавшие решения на базе продуктов ViPNet, также могут обратиться за консультациями по организации безопасного удаленного доступа.

Полученные лицензии можно будет использовать для реализации удаленного защищенного доступа, а также для дополнительного сегментирования локальных сетей, например, с целью защиты систем IP-телефонии и видеоконференцсвязи для проведения внутренних дистанционных совещаний.

Массовый переход компаний на удаленный режим работы, вызванный ограничительными мерами во время весенне-летнего периода изоляции, показал важность корректного подключения личных устройств сотрудников с помощью домашних сетей к корпоративным ресурсам организаций.

Компания «Инфотекс» рекомендует организовывать доступ с использованием средств VPN. Наиболее быстрый и безопасный вариант — использование домашних/личных устройств в качестве терминалов с VPN-клиентом для удаленных защищенных подключений к корпоративным рабочим станциям или терминальным серверам.

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