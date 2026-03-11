Разделы

Кадыков Иван


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 1
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1
06.03.2017 Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius 1
14.05.2012 «Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5 1
10.11.2011 Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость 1

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 522 3
Код Безопасности 714 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 994 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
ИТБ НПП - Информационные технологии в бизнесе 7 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 46 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 973 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2715 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4841 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4658 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13737 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 258 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16731 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15064 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6050 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6755 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 251 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 734 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 910 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 462 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 520 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12414 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 92 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 583 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5425 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11664 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 190 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1028 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13374 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2835 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19165 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 1
Кибербезопасность - ЗПС - режим замкнутой программной среды 22 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 182 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 473 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 341 3
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 27 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 16 1
Sabre Safepoint 3 1
S8 Capital - Aquarius Professional 20 1
НТЦ ИТ Роса - Mandriva ROSA 4 1
Linux - Debian GNU 544 1
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 1
S8 Capital - Aquarius Tcc Uvl - серия тонких клиентов 2 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
Microsoft Windows 16487 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
Буравлев Александр 2 1
Ткаченко Виктор 1 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Россия - РФ - Российская федерация 159366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3289 1
White list - Белый список 129 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2688 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5375 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
