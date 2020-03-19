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«Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» с целью оперативного разрешения всех вопросов и принимая во внимание непростую ситуацию с развитием коронавирусной инфекции объявляет о своей готовности предоставить необходимое число лицензий на ПО ViPNet Client, ViPNet Connect, ViPNet IDS HS и ViPNet SafeBoot для расширения защищенных сетей ViPNet всем российским заинтересованным организациям на безвозмездной основе сроком на 6 месяцев.

Лицензии можно использовать по своему усмотрению не только для реализации удаленного защищенного доступа, но и для дополнительного сегментирования локальных сетей, например, с целью защиты систем IP-телефонии и видеоконференцсвязи для проведения внутренних дистанционных совещаний между подразделениями без необходимости очно собирать десятки сотрудников в одном помещении.

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