Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса

Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и технологическая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box G1 под управлением оригинальной прошивки GMSS NG Client, а также ноутбуки и ПК под ОС Astra Linux 1.8. Корпоративные приложения и сервисы будут доставляться пользователю автоматически через интерфейс суперсистемного приложения BABYLxONE. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

BABYLxONE выступает «фронтом» большой экосистемы корпоративных приложений заказчика, доступных в среде VDI от разных производителей, обеспечивает доставку виртуальных приложений и подключение к рабочим столам в средах VDI и терминальных сервисов через единый интерфейс. В связке с Termidesk приложение создает единую точку доступа к опубликованным ресурсам, упрощает управление гетерогенными средами и ускоряет масштабирование проектов по миграции на российский VDI.

GM Smart System New Generation Client (GMSS NG Client) — это специализированное системное программное обеспечение для клиентских устройств в форм-факторах «тонкий клиент», «ноутбук», «персональный компьютер», а также для сенсорных и PoS-терминалов. Решение адаптировано для задач удаленного доступа и предоставляет достаточный, гарантированный набор функций для эксплуатации устройств в инфраструктурах терминальных серверов и виртуальных рабочих столов. Установка GMSS NG Client возможна как с ISO-образа, так и по протоколу PXE с использованием системы сетевой установки и обновления GM Smart System New Generation Distribution Point. Интеграция с Termidesk предоставляет заказчикам стандартизированное подключение конечных устройств к VDI-инфраструктуре, единый механизм администрирования и эксплуатации устройств с использованием сквозных пользовательских профилей.

GM-Box G1 RU — многоцелевой клиентский терминал для работы с виртуализированными приложениями, рабочими столами, сервисами IP-телефонии и видеоконференций. Может быть использован в защищенных информационных системах, обрабатывающих информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну. Универсальность решения позволяет минимизировать изменения в рабочем окружении пользователя и обеспечить плавный поэтапный переход к единому стандарту рабочей среды.

«Интеграция Termidesk с решениями нашего технологического партнера позволяет преобразовать разнородную ИТ-инфраструктуру в централизованно управляемую платформу. Она предоставляет единый доступ к приложениям и VDI, централизованное управление устройствами и защищенную аутентификацию. Для бизнеса это означает быстрый выход на продуктивный режим работы и предсказуемость проектов без скрытых доработок, снижение совокупной стоимости владения благодаря стандартизации и повышение устойчивости сервисов. Наличие продуктов в реестрах Минцифры и Минпромторга, а также поддержка разделения сетевых контуров упрощают соответствие требованиям информационной безопасности и импортозамещения. Мы продолжим расширять экосистему совместимых решений, чтобы наши клиенты могли безопасно и масштабируемо развивать инфраструктуру цифровых рабочих мест», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров «Увеон – облачные технологии».

«Совместно с «Увеон — облачные технологии» мы решили критическую задачу обеспечения доступности корпоративных приложений и непрерывности бизнес-процессов в контексте удаленной работы. Связка «железо — специализированная прошивка — суперприложение — управляющие компоненты — VDI» гарантирует отказоустойчивость архитектуры тонкого клиента. Мы делаем приоритетом пользовательский опыт и устраняем функциональные разрывы за счет глубокой интеграции технологий. Таким образом, компании получают предсказуемое качество и контроль над рисками, что напрямую влияет на успешность цифровой трансформации», – отметил Василий Шубин, директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit.