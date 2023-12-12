Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест

Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии программного комплекса Termidesk VDI 4.3, предназначенного для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Продукт востребован среди организаций любого масштаба, так как с его помощью можно выстроить дистанционную работу персонала. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Из новых возможностей программного комплекса прежде всего стоит отметить компонент Termidesk Live. Он представляет собой загрузочный образ ОС Ubuntu Linux с предустановленным модулями Termidesk-client и Termidesk-viewer. Его можно загрузить с USB-носителя или по сети с использованием технологии PXE и сразу начинать использовать без установки на жесткий диск.

В новой версии Termidesk VDI появился установочный модуль Virtual Appliance (VA). Это образ виртуальной машины с предварительно установленной и настроенной ОС Astra Linux 1.7.5, программными пакетами из состава Termidesk-VDI и рядом дополнительных приложений, необходимых для работы Termidesk. Благодаря VA сокращается время развертывания и ввода в эксплуатацию Termidesk VDI, а количество действий для настройки системы сводится к минимуму. При этом каждый заказчик может инсталлировать VA именно с тем набором функций, который для него актуален.

Список поддерживаемых платформ виртуализации стал шире. Наряду с ПК СВ «Брест» от «Группы Астра» в него вошли другие российские и Open Source-решения. Из новшеств в графическом интерфейсе следует отметить возможность при установке Termidesk VDI указать тип веб-портала: User, Admin или Universal. В зависимости от выбранного варианта становится доступным тот или иной набор страниц. Кроме того, если ранее в режим «Техобслуживание» можно было перевести только платформу виртуализации, то теперь он предусмотрен и для фонда рабочих мест, так как их регулярное обслуживание очень значимо для обеспечения надежности, защищенности и эффективности работы системы.

Еще одно нововведение – это новый механизм подключения по протоколу RDP для взаимодействия с Windows-хостами. Если его задействовать, соединение откроется через программу доставки рабочего места Termidesk-viewer. В предыдущих версиях продукта работа с RDP строилась на базе MSTSC – стандартного клиента службы терминалов Windows, однако вендор стремится максимально отойти от использования иностранных компонентов и предлагает обновленную реализацию. В основе Termidesk-viewer лежит собственная технология для подключения к VDI-хостами как на Windows, так и на Linux. Termidesk-viewer поддерживает RDP, SPICE и другие протоколы.

Множество изменений и улучшений касаются функционала Termidesk VDI, связанного с подключением к VDI-хостам, управлением, администрированием, поддержкой оборудования и инфобезопасностью. Более подробная информация доступна портале «Справочный центр Termidesk».

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита безопасность

«С каждым обновлением продукта мы получаем все большее покрытие различных пользовательских и технических сценариев, которые используются у наших заказчиков при организации рабочих мест на базе импортных продуктов Citrix и Vmware. В версии 4.3 мы постарались решить сразу несколько стратегически важных задач: предоставить ИТ-специалистам удобные инструменты для быстрого развертывания и запуска инфраструктуры, оптимизировать работу самих рабочих мест, а также повысить уровень безопасности. Также важно отметить, что с каждым релизом в составе продукта остается все меньше заимствованных Open Source-компонентов, что позволяет нам реализовывать функционал более гранулировано и достигать нужных нашим клиентам результатов», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон – облачные технологии».

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.