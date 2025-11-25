НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1

Российский разработчик НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске операционной системы «РОСА Фреш» 13.1. Если предыдущий релиз линейки был ориентирован на энтузиастов и тестирование передовых технологий, то новая версия 13.1 создана для широкого круга пользователей. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Приоритетами при разработке стали стабильность, расширенная совместимость с оборудованием и комфорт в повседневных задачах. Именно эта версия послужит технологическим фундаментом для будущего корпоративного релиза «РОСА Хром» 13.

Ключевым фокусом разработчиков стало обеспечение беспроблемной работы оборудования сразу после установки. Благодаря внедрению механизма автоматического исправления таблиц ACPI и обновлению свободных драйверов система теперь корректно поддерживает звук, тачпады, Wi-Fi и экраны даже на специфических устройствах. В частности, обеспечена работа звука «из коробки» на ноутбуках Xiaomi MiBook 14, а на последних моделях MacBook с процессорами Intel заработали ключевые компоненты: клавиатура, тачпад и звук. Также решена проблема с мерцанием экрана на устройствах с некорректной прошивкой контроллера матрицы (например, с неправильной прошивкой LVDS-контроллера со стороны производителя). Исправлена работа тачпадов SYNA3602, которые на ряде ноутбуков прекращали работать после загрузки системы.

Упростилась работа с периферией. Благодаря обновлению компонентов, обеспечивающих поддержку протоколов WSD и eSCL, принтеры, сканеры и МФУ большинства производителей работают еще лучше — полностью автоматически и без ручной установки драйверов. Для ситуаций, когда требуется расширенная настройка принтеров и МФУ производства HP, интерфейс специализированной утилиты HPLIP был полностью переведен на русский язык. Также улучшена поддержка российских платформ «Байкал-М».

Для повышения надежности в «РОСА Фреш» 13.1 обновлена логика фирменной утилиты обновлений («Светофор»). Система научилась заботиться о безопасности оборудования и данных: она не предложит начать обновление, если заряд батареи ноутбука ниже 40%, и напомнит о необходимости перезагрузки после обновления важных компонентов. Кроме того, добавлена удобная опция автоматического выключения компьютера после завершения обновлений, а также реализована автоматическая установка подходящих драйверов Nvidia (как проприетарных, так и открытых). Теперь установка драйверов Nvidia возможна не только через команду sudo kroko-cli autoinstall, но и напрямую через графический интерфейс «Светофора» простым нажатием кнопки, с автоматическим подбором оптимальной версии.

Визуальная часть системы также претерпела изменения. Интерфейс обновлен до версии KDE Plasma 6.4, которая стала чище и плавнее, получив фирменную доработанную темную тему и улучшенную отрисовку шрифтов. При этом для пользователей, предпочитающих проверенные решения, в репозитории новой платформы РОСА 13 сохранена и поддерживается среда KDE Plasma 5. Для обеспечения максимальной стабильности и совместимости по умолчанию используется графический сеанс X11, однако поддержка Wayland также доступна. В браузере Chromium (версия 142) сохранена поддержка аппаратного декодирования видео на картах Intel, что обеспечивает плавное воспроизведение 4K-контента даже на не самых производительных конфигурациях. Кроме того, браузер традиционно поддерживает ГОСТ TLS через «КриптоПро» «из коробки» без необходимости установки дополнительных пакетов. Обновлена набор драйверов для видеокарт Mesa до версии 25.1.8, обеспечивающей полную поддержку современных видеокарт Intel и AMD, включая Intel 14 поколения.

В состав репозитория также вошли обновленные пользовательские приложения: почтовый клиент Thunderbird 140 с длительным сроком поддержки и офисный пакет «МосТех.Офис» (на базе LibreOffice), который получает обновления и исправления быстрее апстрима. Управление программным обеспечением стало удобнее и нагляднее: в менеджере приложений «Пакеты» (dnfdragora) появились скриншоты и переводы на русский описания у самых популярных пакетов.

Несмотря на ориентацию на массового пользователя, система сохранила мощный инструментарий для профессионалов. В репозитории доступна поддержка файловой системы ZFS. При установке пакета zfs автоматически загружаются уже готовые модули именно под используемое ядро. Это избавляет от необходимости их компиляции на устройстве пользователя или на сервере, что экономит время и ресурсы, а также повышает безопасность системы, позволяя обойтись без установки средств разработки.

Улучшена работа с внешними носителями: благодаря переходу на драйвер ntfs3 и утилиты exfat-progs флешки и диски файловых системах NTFS и exFAT работают быстрее, а также корректно монтируются даже после небезопасного извлечения. Исправлены ошибки установки системы на существующие программные RAID-массивы и улучшена автоматическая разметка диска при установке. Добавлена возможность установки по PXE на устройства с небольшим объемом оперативной памяти благодаря поддержке монтирования образа по сети через CIFS или NFS.

Для системных администраторов упрощена работа с SSH-ключами: пароль к закрытым ключам запрашивается только один раз за сеанс и не требуется повторно до перезагрузки. Улучшен механизм предустановки ОС на оборудование с автоматической донастройкой при первом включении. Также исправлена работа графического окружения GNOME Classic.

Обновлен стек серверного ПО. Важным преимуществом для разработчиков и администраторов является параллельная поддержка в репозитории нескольких мажорных версий PostgreSQL (15, 16, 17, 18), что позволяет гибко подходить к выбору базы данных и переходить на новую версию БД через утилиту pg_upgrade. В качестве системной версии по умолчанию используется Python 3.11, при этом в репозиторий добавлен Python 3.12, который готов к промышленной эксплуатации и позволяет разработчикам использовать новейшие возможности языка. Для корпоративного применения улучшена работа IPSEC через Strongswan, упрощена интеграция в домены Active Directory, а также обеспечена полная совместимость контроллера домена и файлового сервера Samba с последними обновлениями Windows Server. В репозитории обновлены контейнерные, облачные и иные инструменты. например, Kubernetes 1.34, Podman 5.5, Docker 27.5, cri-tools 1.34, DHCP-сервер Kea 3.1, система логирования Vector 0.50, Consul 1.20, syslog-ng 4.8.1, rsyslog 8.25 и audit 4.0.2. Добавлены новые версии NodeJS — 22 и 24.

Расширены возможности кастомизации: пользователи и партнеры могут устанавливать собственный логотип ОС и собирать брендированные решения на базе репозитория РОСА, включая помощь компании в сертификации и сопровождении.

«Выпуск «РОСА Фреш» 13.1 — это переход от экспериментов к надежности, — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА. — Мы сделали ставку на то, чтобы система была дружелюбной не только к ИТ-специалистам, но и к обычным пользователям. Теперь это продукт, который можно смело использовать на домашнем компьютере, будучи уверенным в стабильной работе периферии, корректных обновлениях и высокой производительности при просмотре видео или работе с документами. А на его фундаменте вскоре выпустим корпоративный релиз РОСА Хром 13».