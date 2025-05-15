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Mesa библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом
УПОМИНАНИЯ
Mesa и организации, системы, технологии, персоны:
|Кадомский Вячеслав 57 2
|Трушкин Константин 59 1
|Куча Юзеф 1 1
|Bridgman John - Бриджман Джон 1 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 7
|Польша - Республика 1971 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
|Нидерланды 3559 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
|Украина 7660 1
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