Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Mesa библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр 1
30.05.2024 «Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства 1
02.04.2024 РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5 1
13.10.2023 Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе 1
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 1
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 1
13.04.2017 Браузер Chrome научился работать на устройствах без экрана 1
11.03.2015 Вышла ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME 1
03.02.2015 «НТЦ ИТ Роса» выпустил легковесную версию Rosa Desktop Fresh R5 с LXDE 1
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1
28.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила облегченную версию Rosa Desktop Fresh R4 на базе LXDE 1
29.11.2012 Микропирамида вместо микроскопа 1
04.09.2012 Римейк Half-Life готов. Наполовину 1
25.11.2010 AMD выпускает открытый драйвер для Fusion Ontario 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Mesa и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3561 7
AMD - Advanced Micro Devices 4302 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 337 6
Intel Corporation 12300 3
Google LLC 11935 2
Dropbox 502 2
Базальт СПО - BaseALT 692 2
Broadcom - VMware 2404 1
Microsoft Corporation 24823 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 381 1
Gaijin Entertainment 85 1
CodeWeavers 14 1
Khronos Group 8 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Valve Software 212 1
GitHub 867 1
Canonical 206 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 5
Repository - Репозиторий 920 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 4
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3308 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14602 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2587 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7500 3
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1094 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 214 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9522 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 501 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2060 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16332 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1528 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1301 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 117 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3678 1
DDR - Double data rate 2790 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7412 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6092 1
Microsoft Windows API 304 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 572 1
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 1
Linux OS 10199 7
Microsoft Windows 15878 7
Linux KDE Plasma 230 5
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 5
Mozilla Firefox - браузер 1896 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 211 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 399 4
Apple macOS 2105 3
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 108 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 3
C/C++ - Язык программирования 783 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 2
AMD Radeon 285 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 259 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 127 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 2
Microsoft Windows 10 1801 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Google Android 14230 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Intel x86 - архитектура процессора 1899 1
Intel Core - Семейство процессоров 1216 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google Android 1 - Android Cupcake 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4050 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
QEMU 54 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Кадомский Вячеслав 57 2
Трушкин Константин 59 1
Куча Юзеф 1 1
Bridgman John - Бриджман Джон 1 1
Юдинцев Антон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 7
Польша - Республика 1971 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Нидерланды 3559 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Украина 7660 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 2
Ergonomics - Эргономика 1621 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3730 1
Селен - Selenium - химический элемент 29 1
Английский язык 6729 1
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153