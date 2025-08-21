Разделы

Цифровизация Системное ПО Открытое ПО
|

Вышла Simply Linux 11.0: игры и лаунчеры, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025, резервное копирование и шифрование системы

«Базальт СПО» выпустила операционную систему Simply Linux 11.0. В ней улучшена работа с мониторами высокого разрешения, реализована поддержка современного оборудования с сохранением минимальных системных требований, добавлены приложения для резервного копирования, запуска Windows-игр и управления ключами шифрования.

В состав Simply Linux добавлено приложение для запуска Windows-игр PortProton. Оно поддерживает популярные игровые лаунчеры и множество современных игр. Отличительная черта PortProton — удобный графический интерфейс с обширным списком настроек для продвинутого пользователя. Разобраться в нем очень просто благодаря всплывающим подсказкам на русском языке.

В наборе графических драйверов Mesa улучшена поддержка AMD и Intel, что обеспечивает высокую производительность при работе с 3D-графикой и в играх, использующих технологии трассировки лучей и шейдеринга.

Пользователи могут использовать периферийные игровые устройства: геймпады, джойстики, рули и т.д.

Simply Linux 11.0 выпущена для аппаратных архитектур x86_64 и aarch64.

Ядро новой версии ОС — 6.12 (LTS). Оно обеспечивает поддержку современного оборудования и процессоров, в том числе Intel 14 поколения.

Добавлена поддержка видеокарт Nvidia 50 серии. Это обеспечивает работу системы при рендеринге и 3D-моделировании, использовании нейросетей, а также высокую производительность в играх.

Также поддерживаются видеокарты Nvidia 2010/13 гг.

Таким образом обеспечена поддержка большинства видеокарт Nvidia с 2010 по 2025 гг. выпуска.

Звуковой сервер PulseAudio был заменён на PipeWire. Он обеспечивает улучшенное качество звука в беспроводных устройствах, поддерживает все современные протоколы и Bluetooth-кодеки «из коробки».

Благодаря обновлению версии Xfce до версии 4.20 в Simply Linux улучшена поддержка технологии HiDPI, повысилось качество изображения на мониторах высокого разрешения.

В настройках управления питанием добавлен гибридный спящий режим. Он обеспечивает быстрый выход компьютера из спящего режима, а открытые ранее приложения продолжат свою работу без потери данных.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Появилась возможность настроить окно и экран входа пользователя: изменить тему, значки, шрифт, фоновое изображение и поставить аватар пользователя, а также многое другое.

По умолчанию в системе установлена тема рабочего стола Orсhis. В настройках внешнего вида представлены ее разные цветовые вариации. Также добавлены новые стилизованные обои для рабочего стола и набор значков Papirus.

На этапе установки появилась возможность настроить Wi-Fi-соединение.

Добавлен Bluetooth-менеджер Blueman. Это улучшенная версия встроенного в систему стандартного менеджера Bluetooth. Пользователи смогут подключать 3G/EDGE/GPRS модемы, смартфоны, устройства ввода и аудиотехнику, создавать свои Bluetooth-сети и пары устройств, а также обмениваться файлами и просматривать содержимое Bluetooth-устройств.

Теперь в Simply Linux есть инструмент резервного копирования и восстановления системы Timeshift. Он создает копии системы (снимки) с определённой периодичностью в автоматическом или ручном режиме. На основе копий можно восстановить систему при необходимости.

Для управления ключами шифрования и паролями добавлено графическое приложение Seahorse. Можно управлять ключами SSH для соединения с другими ПК и PGP для шифрования почты и файлов, создавать связки паролей для приложений и сетей.

Системные требования не изменились: ОЗУ: минимальный размер — 1 ГБ, рекомендованный — от 2 ГБ. Место на жёстком диске: рекомендовано от 30 ГБ.

Операционная система Simply Linux по-прежнему остается бесплатной для всех пользователей.

С лицензионным соглашением можно ознакомиться на странице продукта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: