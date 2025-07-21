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ФизТехСофт PaPiRus PTS
УПОМИНАНИЯ
ФизТехСофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк ПАО 265 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Аксенова Юлия 12 1
|Ян Давид 68 1
|Нальский Максим 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151099 9
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
|США - Делавэр 172 1
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