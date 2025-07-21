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ФизТехСофт PaPiRus PTS


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Обновление «Ред ОС» версий 8 и 7.3: актуальное ядро и версии ПО, новый дизайн графических окружений 1
26.09.2012 Партнер Давида Яна создал конкурента корпоративному E-mail 3
25.11.2005 Palm T|X поступил на рынок 2
26.02.2004 "МакЦентр" русифицировал КПК Garmin iQue 3600 3
03.10.2003 "МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS 3
14.03.2002 "Физтех-софт" выпустил PaPiRus CD для КПК Palm 4
20.02.2001 МакЦентр модернизировала пакет "Русский Palm" 1
31.01.2001 МакЦентр представил набор ПО "Русский Palm" 1
15.03.1999 "Физтех-софт" представила предварительную версию системы локализации Palm IIIx и Palm V 3
04.03.1999 3Com сертифицирует систему локализации Palm OS компании "Физтех-Софт" 2
11.01.1999 "Физтех-софт" объявила о выпуске системы PaPiRus для полной русификации интерфейсов Palm OS 3.0 и всех ее встроенных приложений 2
11.01.1999 "Физтех-софт" и "МакЦентр" соглашение на распространение Palm OS 3.0 PTS PaPiRus 1

Публикаций - 12, упоминаний - 26

ФизТехСофт и организации, системы, технологии, персоны:

МакЦентр - MacCentre 163 7
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 5
HP 3Com 677 2
iiko - айко 51 1
Навиком - Navicom 17 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 1
ФинГрад - FinGrad 34 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Garmin - Гармин 205 1
Совкомбанк ПАО 265 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3519 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25173 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14120 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11748 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3306 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2368 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1905 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6426 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12691 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7477 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12971 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4197 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6489 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1758 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 10
HP - palmOne - Tungsten 76 2
Microsoft Windows 1251 8 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Garmin iQue 4 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
HP - palmOne - Palm Pilot 64 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1421 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 1
Google Android 14385 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Аксенова Юлия 12 1
Ян Давид 68 1
Нальский Максим 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
США - Делавэр 172 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
Английский язык 6784 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1023 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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