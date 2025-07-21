Обновление «Ред ОС» версий 8 и 7.3: актуальное ядро и версии ПО, новый дизайн графических окружений

Компания «Ред Софт» выпустила обновление стандартной редакции «Ред ОС» версий 8 и 7.3. Теперь в «Ред ОС» более свежие версии ядра, новые версии системного, серверного и пользовательского ПО, а также улучшенный дизайн всех трех графических окружений.

Свежие установочные образы «Ред ОС» 8.0.2 и 7.3.6, в которые включены актуальные пакеты репозиториев с улучшениями, исправлениями и обновлениями безопасности, уже доступны на сайте «Ред ОС». Также скачать и записать на флешку новый установочный образ можно с помощью утилиты redos-mediawriter.

Ядро «Ред ОС 8» обновлено до версии 6.12.21, «Ред ОС 7.3» — до версии 6.1.128. Обновления ядра включает в себя исправления, улучшения и патчи безопасности, устраняющие известные CVE. С момента последнего обновления в декабре 2024 г. закрыто более 1,5 тыс. уязвимостей.

Расширен список поддерживаемых устройств, улучшена работа файловой системы, сетевой подсистемы и системы виртуализации.

Пользователям «Ред ОС» теперь доступны система мониторинга инфраструктуры Zabbix версии 7.2, программа Wine версии 10 для запуска Windows-приложений, система для поиска и анализа данных OpenSearch версии 2.18.

Обновлены средства построения микросервисной инфраструктуры: система контейнеризации Docker — до версии 28.1, система оркестрации Kubernetes — до версии 1.32, менеджер пакетов для Kubernetes Helm — до версии 3.17.3, система управления контейнерами Podman — до версии 5.4.

Набор драйверов и прошивок linux-firmware обновлен до версии 20250311, а драйверы Nvidia получили актуальную версию 570.144.

Набор компиляторов LLVM обновлен до версии 19, GCC — до версии 13.

СУБД PostgreSQL и PostgreSQL-1C получили обновление до версии 17.5, а также новые инструменты и плагины.

В состав «Ред ОС» теперь входят более актуальные версии пользовательского ПО: браузер Chromium 138, почтовый клиент Thunderbird 128.11 и набор офисных программ LibreOffice 24.8.4 с исправленной проблемой проверки орфографии.

В меню установки «Ред ОС» появился пункт установки в текстовом режиме.

Обновлено лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) «Ред ОС» и порядок его принятия. Теперь подтверждать условия соглашения нужно до начала установки операционной системы.

В «Ред ОС 8» дизайн графических окружений KDE и MATE получил заметные улучшения: переработаны темы оформления, визуальный облик экранов входа и блокировки.

Графическое окружение GNOME обновлено до версии 46. В ней улучшены глобальный поиск, взаимодействие с файловым менеджером, производительность и безопасность.

В системе обновлено оформление экрана загрузки GRUB2, добавлены новые обои и наборы иконок, по умолчанию выбран доработанный набор иконок Papirus.

Все пользователи с действующим сертификатом технической поддержки могут бесплатно перейти с «Ред ОС 7.3» на «Ред ОС 8», получив доступ ко всем возможностям последнего релиза.

Сделать это можно с помощью утилиты majorupgrade — ее команда разработки «Ред ОС» также усовершенствовала. Теперь обновление происходит до updates-репозитория «Ред ОС 8», появилась возможность указать путь хранения пакетов, загружаемых перед обновлением. Улучшено взаимодействие приложения с lock-файлом и механизм проверки свободного места на диске, модернизирована процедура очистки системы от остаточных файлов после обновления ОС.

По вопросам, связанным с обновлением, можно обратиться в техническую поддержку «Ред ОС».

«Мы уделяем большое внимание своевременному обновлению нашей операционной системы. Следим за обратной связью пользователей, обращаем внимание на информационную безопасность и развитие смежных решений, совместимых с «Ред ОС». На основе этого формируем перечень действительно востребованных изменений и воплощаем его в новых релизах. В новом релизе команде разработки удалось улучшить функциональные характеристики «Ред ОС», повысить уровень безопасности и сделать интерфейс более комфортным. Будем рады обратной связи от пользователей и заказчиков, ведь работу по развитию продукта мы ведем непрерывно», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.