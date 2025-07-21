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GNU GRUB GRand Unified Bootloader Загрузчик операционной системы
УПОМИНАНИЯ
GNU GRUB и организации, системы, технологии, персоны:
|BleepingComputer - Издание 381 1
|The Register - The Register Hardware 1624 1
|Reddit 331 1
|Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
|UPV - Polytechnic University of Valencia - Политехнический университет Валенсии 4 1
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