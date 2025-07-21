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GNU GRUB GRand Unified Bootloader Загрузчик операционной системы


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Обновление «Ред ОС» версий 8 и 7.3: актуальное ядро и версии ПО, новый дизайн графических окружений 1
22.08.2024 Пытаясь починить «дыру» в Windows, Microsoft запретила загружать Linux на ПК 1
31.07.2020 Найден способ взломать любую ОС Linux 1
18.12.2015 Linux можно взломать, 28 раз нажав на клавишу Backspace 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
20.12.2012 «Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей 1
04.07.2012 Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

GNU GRUB и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 209 2
Microsoft Corporation 24956 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4257 2
Upstream 50 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1516 1
Eclypsium 9 1
Meta Platforms - Facebook 4483 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Red Hat 1328 1
TeamViewer 127 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Los Alamos Computers 1 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
Unsplash 1111 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 4
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BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 229 3
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1534 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 562 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 147 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 122 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 627 1
Linux Btrfs - Файловая система 43 1
Repository - Репозиторий 951 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24919 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 1
ARM - Advanced RISC Machine 449 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4437 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6171 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11666 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10946 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 816 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 39 1
Оповещение и уведомление - Notification 5015 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 514 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5724 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6426 1
Linux OS 10367 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 3
Microsoft Windows 16026 3
Linux KDE Plasma 237 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 113 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 40 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Intel x86 - архитектура процессора 1926 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1040 1
Red Hat - Linux Fedora 228 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 248 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 224 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 205 1
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 55 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 409 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 38 1
NVision Барьер 687 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 4 1
Apple iPhone 6 4863 1
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 1
Microsoft Windows 11 638 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1002 1
Apple - TrueType - трутайп - формат компьютерных шрифтов 20 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
Украина 7702 1
Италия - Итальянская Республика 4397 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Испания - Королевство 3742 1
Румыния 735 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1785 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
BleepingComputer - Издание 381 1
The Register - The Register Hardware 1624 1
Reddit 331 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
UPV - Polytechnic University of Valencia - Политехнический университет Валенсии 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
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