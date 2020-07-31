Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Найден способ взломать любую ОС Linux

Безопасность Администратору Пользователю
, Текст: Роман Георгиев
Недостаточная защита загрузчика GRUB2 ставит под угрозу миллиарды устройств - от IoT-оборудования до серверов. Масштабы проблемы и невозможность исправить её оперативно делают уязвимость BootHole вдвойне опасной.

Течь в загрузке

Опасная уязвимость в загрузчике операционной системы GRUB2 под Linux позволяет злоумышленникам скомпрометировать процесс загрузки, даже если активна функция Secure Boot. Уязвимость получила название BootHole.

GRUB2 используется большинством дистрибутивов Linux. При эффективной эксплуатации BootHole (CVE-2020-10713) злоумышленник может установить в систему буткит - вредонос, загружаемый ещё до операционной системы, так что он будет функционировать с максимальными привилегиями, а обнаружение и удаление его станет крупной проблемой.

Уязвимость обусловлена некорректной обработкой внешнего файла настроек grub.cfg; это может приводить к переполнению буфера и, как следствие, возможности запуска произвольного кода в среде выполнения UEFI. Эксперты компании Eclypsium также отметили возможность запуска любого вредоносного ПО, возможности модифицировать ядро операционной системы и т.д.

gnulinux600.jpg

Недостаточная защита загрузчика GRUB2 ставит под угрозу миллиарды устройств на Linux

Grub.cfg - это обычный текстовый файл, как правило, лишённый какой-либо защиты, в отличие от других компонентов загрузчика. Только у одного поставщика реализована проверка целостности цифровой подписи grub.cfg. В связи с этим исследователи полагают, что большинство современных систем на базе Linux - серверы, рабочие станции, ПК, IoT-устройства и эксплуатационное оборудование - уязвимы перед BootHole. Машины с многовариантной загрузкой - Windows/Linux - также уязвимы.

Почти критическая

Единственное, что снижает критичность проблемы - необходимость административных привилегий для редактирования этого файла. Поэтому уязвимость BootHole получила оценку 8.2 балла.

«Восемь баллов сами по себе - это на грани критичности, - говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Но тут надо учитывать, какое количество устройств подвержено этой проблеме. А речь, судя по всему, идёт о миллиардах. Степень защищённости каждой системы, соответственно, определяется тем, насколько она устойчива к несанкционированным попыткам получить администраторский доступ».

Как пишет Bleeping Computer, на данный момент эксперты Eclypsium информируют поставщиков компьютерных систем и разработчиков дистрибутивов, а также центры сертификации и центры реагирования на компьютерные инциденты. Однако все эти действия едва ли дадут позитивные результаты в обозримом будущем: замена загрузчиков - не самая простая в реализации задача.

Другие материалы рубрики

Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI

Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа

Windows 10 можно поломать с помощью ее собственного магазина приложений

Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео

Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров

Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live