Eclypsium


СОБЫТИЯ

17.10.2025 Сотни тысяч ноутбуков Framework на Linux содержат бэкдор 1
26.06.2024 Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel 1
13.01.2022 Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома 1
31.07.2020 Найден способ взломать любую ОС Linux 1
21.02.2020 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу 1
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС 1
06.09.2019 Десятки тысяч корпоративных серверов по всему миру можно захватить, подмонтировав виртуальную флэшку 1
21.12.2018 Удаленная атака превращает серверы в «кирпичи» за четыре простых шага. Видео 1
10.09.2018 В популярные сервера Supermicro легко поставить «невидимое» вредоносное ПО, которое почти невозможно удалить 1
22.05.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найден способ воровать данные с помощью защищенного режима процессора 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Eclypsium и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1560 9
Supermicro 123 3
Dell EMC 5083 3
Intel Corporation 12487 3
HP Inc. 5748 3
Microsoft Corporation 25160 2
Lenovo Group 2343 2
Dell Technologies - Dell Computer 2159 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
AMD Xilinx 95 1
Netgear 240 1
Edimax Technology 6 1
Tenda - Тенда Рус 15 1
SentinelLabs 11 1
KCodes 2 1
Qualcomm Technologies 1898 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 1
Western Digital Corporation - WDC 570 1
TP-Link - ТП-Линк 216 1
D-Link - Д-Линк Трейд 379 1
Acer Group - Acer Inc 2633 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6901 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13465 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 6
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 240 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2620 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2227 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21644 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1122 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1562 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14893 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2702 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6592 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1816 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10251 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 702 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 117 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3276 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 93 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12076 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8294 1
BIOS SMRAM - System Management RAM - Часть оперативной памяти компьютера, которая резервируется BIOS при включении компьютера 3 1
USBAnywhere - уязвимость 1 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3575 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 66 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6058 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 582 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 320 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6216 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 174 1
Implant - Имплант 173 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1924 1
Barebone - Баребон - компьютер, собранный на основе «каркасной» системы, предназначенной для самостоятельной сборки 29 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10482 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5386 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2397 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5065 7
Linux OS 10743 4
Apple macOS 2203 2
Microsoft Windows 16202 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 157 1
Intel Meteor Lake 34 1
HP Sure Start 38 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 47 1
Intel Boot Guard 7 1
Microsoft Virtualization Based Security 1 1
Broadcom BCM chip 65 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
GNU GRUB - GRand Unified Bootloader - Загрузчик операционной системы 7 1
KCodes - NetUSB 1 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 69 1
Phoenix SecureCore UEFI 1 1
Microsoft Windows 10 1859 1
Intel x86 - архитектура процессора 1970 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1315 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 182 1
Мельникова Анастасия 430 3
Галушкин Олег 182 2
Зайцев Михаил 302 2
Булыгин Юрий 1 1
Amerongen Max Van - Амеронген Макс Ван 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Водясов Алексей 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 2
Китай - Тайвань 4113 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5229 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5220 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1084 1
BleepingComputer - Издание 397 2
TheRecord 4 1
