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BIOS SMRAM System Management RAM Часть оперативной памяти компьютера, которая резервируется BIOS при включении компьютера
УПОМИНАНИЯ
BIOS SMRAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Булыгин Юрий 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
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