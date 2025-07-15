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BIOS SMRAM System Management RAM Часть оперативной памяти компьютера, которая резервируется BIOS при включении компьютера


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает 1
22.05.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найден способ воровать данные с помощью защищенного режима процессора 1
31.05.2004 Freescale выпустил многофункциональный контроллер для ПК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

BIOS SMRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Eclypsium 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1514 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Intel Corporation 12356 1
Lenovo Motorola 3509 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 229 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6114 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2573 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9634 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26285 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9944 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2711 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2633 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5723 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 569 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 116 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 85 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6526 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10166 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4808 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Булыгин Юрий 1 1
Галушкин Олег 182 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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