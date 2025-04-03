Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Boot Guard
Intel Boot Guard и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12252 5
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 4
|Dell EMC 5038 4
|HP Inc. 5702 3
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2562 3
|Microsoft Corporation 24743 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
|Lenovo Group 2299 2
|Eclypsium 9 1
|Oracle Corporation 6739 1
|Broadcom - VMware 2390 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
|Cylance 14 1
|ASRock 52 1
|AMD Xilinx 95 1
|Gigabyte Technology 373 1
|Fujitsu 2043 1
|Acer - AOpen 53 1
|Supermicro 121 1
|Мельникова Анастасия 402 1
|Ермолов Александр 2 1
|Галушкин Олег 182 1
|Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 1
|Пешков Дмитрий 10 1
|Зайцев Михаил 275 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.