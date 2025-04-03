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Intel Boot Guard



03.04.2025 Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах 1
22.10.2024 Более 800 версий оболочек UEFI беззащитны перед угрозой вредоносов 1
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI 1
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС 1
10.10.2017 В материнских платах множества производителей есть «дыры», позволяющие взламывать Windows 10 1
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Intel Boot Guard и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12252 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 4
Dell EMC 5038 4
HP Inc. 5702 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2562 3
Microsoft Corporation 24743 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Lenovo Group 2299 2
Eclypsium 9 1
Oracle Corporation 6739 1
Broadcom - VMware 2390 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
Cylance 14 1
ASRock 52 1
AMD Xilinx 95 1
Gigabyte Technology 373 1
Fujitsu 2043 1
Acer - AOpen 53 1
Supermicro 121 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 666 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 4
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 4
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 209 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20999 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30179 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24495 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2691 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1267 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 114 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 62 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 458 1
Implant - Имплант 91 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 580 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2032 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 40 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 667 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1491 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14527 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15965 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2955 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11218 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9536 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 342 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1015 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4320 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11766 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 3
HP Sure Start 38 1
Microsoft Virtualization Based Security 1 1
Microsoft Windows 10 1786 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 38 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
Apache Hadoop 436 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
VCE VxRack Systems 14 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 29 1
Dell SupportAssist 15 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 15 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 47 1
FreePik 1072 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 313 1
Мельникова Анастасия 402 1
Ермолов Александр 2 1
Галушкин Олег 182 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 1
Пешков Дмитрий 10 1
Зайцев Михаил 275 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 784 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1500 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2775 1
BleepingComputer - Издание 364 1
Black Hat - Конференция 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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