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coreboot GNU GPL LinuxBIOS

coreboot GNU GPL - LinuxBIOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом 1
26.06.2017 В продаже появились сверхзащищенные ноутбуки с полностью открытым ПО 1
16.05.2011 AMD переходит на открытый BIOS 3
04.03.2011 AMD анонсирует новые решения для поставщиков встраиваемых систем 1
23.04.2004 AMD вступил в консорциум OSDL 1
24.06.2003 Linux-суперкомпьютер – третий по мощности в мире 1
26.11.2002 Разработан BIOS с открытым кодом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

coreboot GNU GPL и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12807 3
AMD - Advanced Micro Devices 4636 3
Linux NetworX 8 1
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics - Crowd Supply 4 1
Microsoft Corporation 25767 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 415 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 739 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Fastwel - Фаствел 33 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 421 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Purism 10 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8635 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 3
Встраиваемые системы - Embedded system 106 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15422 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1650 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6464 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10662 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1840 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7191 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 327 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 807 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5116 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25666 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1106 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 591 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4389 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1657 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 569 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2760 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8760 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 75 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8637 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 14 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Linux OS 11518 6
Microsoft Windows 16872 3
Intel x86 - архитектура процессора 2150 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Linux Networx Evolocity 2 1
Linux Networx ICE Box 1 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS - Kraftway KWH - Kraftway KWG - Kraftway KWN - Kraftway KWQ - серия материнских плат 4 1
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 1
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 1
AMD Llano 24 1
BlackBerry QNX Momentics 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Google Android 15232 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
QEMU 69 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 58 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Intel Pentium N - Серия микропроцессоров 9 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 19 1
Осипов Глеб 1 1
Попченко Филипп 1 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Фефилов Андрей 4 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Рондарев Игорь 1 1
Сеньков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165938 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19522 1
Германия - Федеративная Республика 13216 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 76 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3798 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5573 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3392 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1264 1
Inquirer 463 1
Golem.de 3 1
VNUNet.com 214 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Embedded World 10 1
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