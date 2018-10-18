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coreboot GNU GPL LinuxBIOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.10.2018
|Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
|18.09.2018
|Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом 1
|26.06.2017
|В продаже появились сверхзащищенные ноутбуки с полностью открытым ПО 1
|16.05.2011
|AMD переходит на открытый BIOS 3
|04.03.2011
|AMD анонсирует новые решения для поставщиков встраиваемых систем 1
|23.04.2004
|AMD вступил в консорциум OSDL 1
|24.06.2003
|Linux-суперкомпьютер – третий по мощности в мире 1
|26.11.2002
|Разработан BIOS с открытым кодом 1
Публикаций - 9, упоминаний - 11
coreboot GNU GPL и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 165938 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19522 1
|Германия - Федеративная Республика 13216 1
|Embedded World 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.