Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Linux Debian PureOS


УПОМИНАНИЯ


17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
03.07.2020 Выпущен мощный ноутбук на Linux «для параноиков» 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
15.09.2017 Создается смартфон на Linux с рабочим столом KDE 1
28.08.2017 Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото 1
26.06.2017 В продаже появились сверхзащищенные ноутбуки с полностью открытым ПО 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Purism 10 6
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 3
Intel Corporation 12471 2
Vivante Corporation 7 2
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics - Crowd Supply 4 2
X Corp - Twitter 2900 1
Microsoft Corporation 25134 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
Qualcomm Atheros 58 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 254 1
GitHub 939 1
Allwinner Technology 18 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 333 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 1
Yandex - Яндекс 8196 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4397 1
Ред Софт - Red Soft 940 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2340 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Google LLC 12136 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5736 1
Базальт СПО - BaseALT 762 1
Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
Ростелеком 10212 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 369 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 369 1
Huawei 4161 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
DEXP 57 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
ZSpace 3 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 15 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 45 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 1
101Hotels.com 456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5127 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6357 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7583 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12839 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2098 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8058 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9722 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3655 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10080 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28731 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2209 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12798 4
Микрофон - Microphone 2659 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2393 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1096 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6149 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5069 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12604 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6586 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14242 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8268 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3540 3
Наушники - Headphones 4209 3
Accelerometer - Акселерометр 381 3
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 308 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3920 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9065 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2325 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1412 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 798 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 634 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 2
Google Android - приложения и разработчики 634 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 2
Linux OS 10700 8
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 6
Google Android 14536 5
Linux - Debian GNU 519 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1159 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5090 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 922 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 243 3
Linux KDE Plasma 245 3
Google YouTube - Видеохостинг 2857 2
Apple iOS 8150 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1313 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 252 2
Shanghai Broadmobi BM - серия модемов 2 2
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 2
STMicroelectronics - Teseo 3 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 2
Linux GNU - Gentoo 42 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 34 2
Linux Slackware 30 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 119 2
Tuxedo Computers Manjaro 10 2
Microsoft Windows 10 1852 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2845 1
Apple iPhone 12 226 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 180 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 1
Pine64 - PineBook 6 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 46 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Vivante GC GPU - графический ускоритель 10 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Вильянов Сергей 16 1
Голуб Павел 7 1
Pintscher Lydia - Пинтшер Лидия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2500 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3251 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 539 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1716 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6211 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 1
SlashGear 134 1
ZDnet 662 1
The Register - The Register Hardware 1665 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2099 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще