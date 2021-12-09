Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео

Состоялся релиз смартфона PinePhone Pro, значительно улучшенной версии PinePhone. Разработчики существенно модернизировали аппаратную часть и добавили поддержку более чем 20 дистрибутивов Linux, включая Ubuntu и openSUSE. В мобильнике есть аппаратные выключатели камер, микрофона и всех без исключения модулей связи, включая LTE и GPS.

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Компания Pine64 начала продажи своего нового Linux-смартфона PinePhone Pro с открытой аппаратной архитектурой, премьера которого состоялась в октябре 2021. Одной из главных отличительных особенностей устройства стало отсутствие ОС Android, как в подавляющем большинстве современных смартфонов. Как пишет The Register, на этом аппарате установлена ОС Linux, по умолчанию реализованная в виде дистрибутива Manjaro Linux. В данном случае она дополнена средой окружения KDE Plasma Mobile.

По заверениям разработчиков, новый PinePhone Pro способен работать под управлением тех же операционных систем, что и оригинальный PinePhone. Список включает Arch Linux ARM, ExpidusOS, Fedora, Gentoo, GloDroid, LuneOS, Maemo Leste, Manjaro ARM, Mobian, Nemo Mobile, NixOS, OpenMandriva Lx, openSUSE, postmarketOS, PureOS, Sailfish OS, Slackware, SkiffOS, Sxmo и Ubuntu Touch. Отдельно доступна прошивка с несколькими интегрированными дистрибутивами на выбор.

PinePhone Pro

PinePhone Pro представляет собой более современную версию смартфона PinePhone, поддерживающего установку около 20 различных Linux-дистрибутивов. С высокой долей вероятности, эта характерная черта «передалась» и PinePhone Pro.

Новый PinePhone Pro отличается от обычных смартфонов еще и дополнительными переключателями на корпусе, физически отключающими все модули связи. Наряду с ними можно отключить обе камеры (фронтальную и основную), микрофон и выход на наушники, а также GPS-ресивер.

Над дизайном нового смартфона разработчики явно долго не думали

В рознице такой смартфон стоит $399 (29,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 декабря 2021 г.). PinePhone Pro располагает более современной аппаратной платформой, что и повлияло на существенный рост цены. PinePhone на выходе стоил $150 (11,1 тыс. руб.).

Что изменилось

Новый PinePhone Pro внешне очень похож на своего предшественника PinePhone, анонсированного в начале 2018 г. и поступившего в продажу полутора годами позже. Основные различия скрыты внутри, и они кардинальны.

Внутри PinePhone Pro

Оригинальный PinePhone, как сообщал CNews, существует в нескольких модификациях, отличающихся лишь дизайном корпуса и установленным дистрибутивом Linux. Но это всегда четырехъядерный CPU Allwinner А64 с частотой до 1,15 ГГц, а также накопитель на 16 ГБ и 2-гигабайтный модуль оперативной памяти. Также была выпущена версия 3/32 ГБ, но широкого распространения она не получила.

В составе намного более современного PinePhone Pro имеются 4 ГБ оперативной памяти, притом стандарт изменен с LPDDR3 на более актуальный LPDDR4. Вместительность штатного накопителя выросла до 128 ГБ.

Размер коробки указывает на присутствие в ней не только смартфона и кабеля, но и зарядного устройства

Процессора А64 в новом PinePhone Pro больше нет. Вместо него используется шестиядерный Rockchip RK3399S, в первом кластере которого находятся два ядра Cortex-A72, а во втором – четыре Cortex-A53. Частота процессора достигает 1,5 ГГц.

Менее заметные новшества

В сравнении с обычным PinePhone новый PinePhone Pro, можно сказать, соткан из мелких изменений и улучшений. Например, разработчики наконец-то отказались медленного интерфейса USB 2.0, пусть и в виде USB-C. Теперь это USB 3.0, и такая замена положительно влияет на скорость передачи данных.

Обзор нового Linux-смартфона

Экран PinePhone Pro вырос с 5,95 до 6 дюймов, но сохранил разрешение 1440х720 пикселей (формат HD+). Это все еще IPS-панель, однако отныне она располагает усиленным стеклом Gorilla Glass 4.

Пользователи сами решат, какой из поддерживаемых дистрибутивов им нравится больше

Модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 4 (802.11n) заменены на 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac) соответственно. Фронтальная камера теперь 5-мегапиксельная вместо 2-мегапиксельной (используется сенсор OmniVision OV5640), а разрешение основного модуля выросло с 5 МП до 13 МП за счет перехода на матрицу Sony IMX258.

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Емкость батареи осталась на уровне 3000 мАч, есть поддержка ускоренной зарядки до 15 Вт. Аккумулятор используется от смартфона Samsung Galaxy J7. Не изменились также длина и ширина корпуса – 161х77 мм, тогда как толщина выросла с 9 мм до 11 мм. Смартфон весит 215 граммов против 200 граммов у обычного PinePro и поддерживает установку карт microSD. Слот под SIM-карты здесь всего лишь один.

Смартфон-компьютер и планшет на Linux

PinePhone Pro может выполнять роль системного блока на базе Linux, если подключить к нему монитор, мышь и клавиатуру. Делается это через специальную док-станцию, но разработчики пока не уточняют сроки ее поступления в продажу и рекомендуемую цену.

Одна из многочисленных полезных опций смартфона

В список новинок Pine64 вместе с PinePhone Pro вошел еще и планшетный компьютер PineNote E Ink с электрофоретическим экраном, как в современных электронных книгах. По данным профильного ресурса Good E Reader, он тоже поступил в продажу, но его стоимость неизвестна. Список характеристик входит экран на 10,3 дюйма с разрешением 1404х1872 точки и поддержкой ввода при помощи пера. Внутри находится четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, дополненный 4 ГБ ОЗУ и флеш-памятью на 128 ГБ.

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Планшет снаряжен батареей 4000 мАч и модулями Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.