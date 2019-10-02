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Nokia Maemo
платформа для портативных устройств на Debian Linux


02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 2
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО 1
07.10.2015 Главой разработки Firefox OS стал бывший топ-менеджер Nokia, HP и Intel 1
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen 1
16.09.2013 Nokia готовилась перейти на Android перед продажей Microsoft 1
26.02.2013 Экс-разработчики Nokia объявили о выпуске смартфонов на базе ОС MeeGo 1
22.11.2012 Бывшие разработчики Nokia представили новую смартфонную ОС. ВИДЕО 1
09.08.2012 Продан один из главных козырей Nokia 1
09.07.2012 Бывшие сотрудники Nokia дадут MeeGo новую жизнь 1
05.07.2012 Разработчики MeeGo уходят из Nokia 1
12.03.2012 Nokia готовит планшет на Windows 8 1
16.01.2012 Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС 1
12.01.2012 Одна неделя со смартфоном Nokia N9: последний "ультрахардкор" в истории 1
05.12.2011 ТВ не пригодилось: Купив «оружие» против Google, «Яндекс» отбросил лишнее 1
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone 1
29.09.2011 Nokia разрабатывает новую ОС 1
28.09.2011 Samsung и Intel хоронят MeeGo и анонсируют новый Linux для смартфонов 1
27.09.2011 Россия: Nokia приступает к поставкам смартфона-легенды 1
08.09.2011 Samsung отказался от WebOS и может купить MeeGo 1
05.09.2011 От ОС MeeGo отказался последний покровитель 1
26.07.2011 Флагманский смартфон Nokia N9 анонсирован в России 1
27.06.2011 Nokia N9 - первый и последний смартфон на MeeGo - глава компании 1
27.05.2011 Руководитель Linux Foundation: MeeGo продолжит развиваться 1
18.05.2011 Долгожданный смартфон Nokia готов. ВИДЕО 1
13.05.2011 Nokia готовится к анонсу первого MeeGo-устройства 1
30.03.2011 Вышел Firefox 4 для Android. ФОТО 1
22.03.2011 Обновился Firefox: новая версия быстрее прежней в 6 раз 1
11.02.2011 Что мешает россиянам участвовать в главном конкурсе по разработке СПО? 1
09.02.2011 Nokia отказалась от MeeGo-смартфона - Reuters 1
04.02.2011 Обзор Android OS 3.0: такими скоро будут лучшие телефоны и планшеты 1
18.01.2011 Nokia свернула музыкальный сервис 1
03.12.2010 В России начинаются продажи нетбуков на ОС от Nokia и Intel 3
03.12.2010 В России начинаются продажи нетбуков с ОС MeeGo 1
19.11.2010 Nokia на новой платформе появится в первой половине 2011 года 1
13.11.2010 Symbian: аутсайдер пробует отыграться 1
26.10.2010 Во всех смартфонах Nokia будет использоваться свободная интерфейсная библиотека Qt 1
15.10.2010 Nokia N900 будет работать под Maemo и MeeGo 3
06.10.2010 Компанию Nokia покидает главный разработчик MeeGo 1

Публикаций - 90, упоминаний - 213

Nokia Maemo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 24
Microsoft Corporation 11110 12
Jolla - Sailfish Holding 58 6
NXP Freescale Semiconductor 97 3
Google LLC 7158 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Intel Corporation 4186 2
Nokia Corporation 2442 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Merlion - Мерлион 275 1
Microsoft Cambridge Laboratory 2 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Linux Moblin 52 1
Qisda BenQ 83 1
Экспасофт - Expasoft 4 1
Dialog - Диалог 33 1
Код Безопасности 365 1
Aquarius - Аквариус 209 1
HMD Global - Nokia 116 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ZTE Corporation 550 1
Huawei 2731 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1574 1
Carl Zeiss 179 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 12
Flash 476 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
QWERTY-клавиатура 199 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 1 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Smartphone - Смартфон 773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Nokia N - серия 243 32
Google Android 10751 31
Symbian OS 778 29
Microsoft Windows Phone OS 1472 16
Samsung Electronics Bada 171 12
Apple iOS 5742 9
Nokia Ovi Store 51 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 6
Linux OS 4265 5
Java - Язык программирования 1178 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Samsung Wave 31 3
HTC Hero - серия смартфонов 37 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Motorola XOOM 48 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Palm Pre - комуникатор 68 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Microsoft Zune 87 2
Microsoft Windows 853 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
HTC Touch Pro 19 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
Samsung Bixby Vision 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
Tyzen OS 2 1
ИСП РАН Svace 7 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Путин Владимир 1826 1
Акимов Максим 167 1
Эйгес Павел 66 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Ветров Дмитрий 6 1
Heck Larry - Хек Ларри 1 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
Никифоров Николай 1126 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Украина 3374 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Торонто 65 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Испания - Барселона 536 1
США - Кремниевая долина 399 1
Канада 1307 1
Америка 462 1
Южная Корея - Республика 1463 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Всероссийская перепись населения 31 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 4
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 277 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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NYT - The New York Times 509 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
Samsung Research 10 1
NPD Group 81 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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