Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Nokia Maemo
платформа для портативных устройств на Debian Linux
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Публикаций - 90, упоминаний - 213
Nokia Maemo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Carl Zeiss 179 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Путин Владимир 1826 1
|Акимов Максим 167 1
|Эйгес Павел 66 1
|Лемпицкий Виктор 3 1
|Ветров Дмитрий 6 1
|Heck Larry - Хек Ларри 1 1
|Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Волож Аркадий 181 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
|Всероссийская перепись населения 31 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|NYT - The New York Times 509 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|Samsung Research 10 1
|NPD Group 81 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru