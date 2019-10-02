Nokia Maemo

Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 2

Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1

Nokia готовилась перейти на Android перед продажей Microsoft 1

Продан один из главных козырей Nokia 1

Бывшие сотрудники Nokia дадут MeeGo новую жизнь 1

Разработчики MeeGo уходят из Nokia 1

Nokia готовит планшет на Windows 8 1

Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС 1

Nokia разрабатывает новую ОС 1

Samsung и Intel хоронят MeeGo и анонсируют новый Linux для смартфонов 1

Samsung отказался от WebOS и может купить MeeGo 1

От ОС MeeGo отказался последний покровитель 1

Флагманский смартфон Nokia N9 анонсирован в России 1

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В России начинаются продажи нетбуков на ОС от Nokia и Intel 3

В России начинаются продажи нетбуков с ОС MeeGo 1

Nokia на новой платформе появится в первой половине 2011 года 1

Во всех смартфонах Nokia будет использоваться свободная интерфейсная библиотека Qt 1

Nokia N900 будет работать под Maemo и MeeGo 3