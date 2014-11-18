Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store

Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X Opera Mobile Store заменит Nokia Store в качестве магазина приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X в соответствии с соглашением между Opera Software и Microsoft. Об этом CNews сообщили в

Глава Nokia Store перешел в новосибирскую компанию-разработчика мобильных браузерных ММО-игр Компания Playtox, разработчик мультиплатформенных многопользовательских браузерных игр, сообщила о назначении на должность коммерческого директора бывшего главы магазина приложений Nokia Store Богдана Гришина. Как рассказали CNews в Playtox, Гришин имеет многолетний опыт в области мобильного маркетинга и мерчендайзинга. Последние два года до назначения в Playtox он работа

Nokia закрывает свой сервис для хранения контента Ovi Share Компания Nokia вчера, 5 марта, сообщила о том, что закрывает свой веб-сервис Ovi Share. Сервис Ovi Share предоставлял пользователям возможность хранить свой контент на серверах компании, а также обмениваться им с другими, сообщает TechCrunch. Пользователи службы

Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store Мобильная версия справочника с картой 2ГИС появилась в онлайн-магазине OVI Store, где собраны приложения для телефонов Nokia. 2ГИС представлен в категории «Путеводи

Nokia отказывается от бренда Ovi Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений и многие другие сервисы финской ком

Nokia отказывается от бренда Ovi Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений, цифровые карты и многие другие сер

Число загрузок Kaspersky Mobile Security 9 в Ovi Store превысило 1 млн гласно данным «Лаборатории Касперского», всего за один месяц — с момента появления триал-версии решения Kaspersky Mobile Security 9, предназначенного для защиты мобильных устройств, в онлайн-магазине Nokia Ovi Store — этот продукт был загружен пользователями более 1 млн раз. В целом Kaspersky Mobile Security 9 загрузили пользователи из 202 государств, говорится в сообщении «Лаборатории Касп

Nokia Ovi Store поставил рекорд загрузок Nokia зарегистрировала в своем фирменном магазине программного обеспечения Ovi Store более три миллионов загрузок в день. Она объясняет такой спрос на приложения выходом новой версии операционной системы Symbian - Symbian ^3.

Nokia готовит «убийцу» Opera Mini Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного трафика. Как говорит менеджер по развитию бизнеса Nokia Eur

Nokia закрывает сервис Ovi Files речь не идет. Помимо «Файлов», платформа Ovi, развертывание которой началось в 2007 г., предлагает магазин Ovi Store, сервис загрузки музыки, услуги синхронизации календаря и контактов, цифров

Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода ранами с цветопередачей в 16 миллионов оттенков, и каждое из них имеет на своём борту встроенный Wi-Fi модуль, а также GPS-приёмник. Интерфейс и функции Для того, чтобы запустить навигационный сервис Ovi Maps, открываем меню и выбираем пункт «Приложения». Далее нас интересует раздел «GPS», в котором обнаруживается 3 подпункта – «Карты», «Данные GPS» и «Ориентиры». Зайдя в «Функции» раздела

Nokia Ovi: сервис завтрашнего дня нно вести речь, но вы можете ознакомиться с материалом, который посвящен этой операционной системе. Nokia Ovi – это.. Данный сервис является нечто большим, чем просто средством доставки аудио,

Nokia Ovi Suite: Web-ориентированный преемник PC Suite флагманского Nokia N900 Приложение не поддерживает этот коммуникатор, поэтому мне об использовании Nokia Ovi Suite придется забыть и продолжить использовать Nokia PC Suite. Nokia PC Suite С PC

Skype для смартфонов Nokia выложен в Ovi Store рупнейший производитель мобильных телефонов компания Nokia объявила о публикации приложения Skype для смартфонов под управлением операционной системы Symbian в своем собственном магазине приложений – Ovi Store. Бесплатное приложение предоставляет пользователям смартфонов Nokia полноценный доступ к услугам популярного VoIP-сервиса: совершению бесплатных звонков между пользователями Skype, об

Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps Акции ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на мом

Nokia выпустила бесплатную версию Ovi Maps с пошаговой навигацией Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia, объявила о выпуске бесплатной версии Ovi Maps с пошаговой автомобильной и переходной навигацией. Ovi Maps доступно для загрузки на сайте http://www.nokia.com/maps. Функционал приложения также включает голосовые подсказки, п

Nokia признала превосходство Apple Nokia приняла решение полностью переделать магазин приложений Ovi Store, поняв, что в текущей форме он не способен конкурировать с аналогичным магазином ко

Ovi Store: Россия в лидерах Компания Nokia объявила о результатах работы Ovi Store (Магазина Ovi) в России и в мире. По ее данным Россия, Испания и Великобритания составляют топ

Ovi Store: рай для контента дачей для вендора «умных телефонов». У финской компании Nokia такой сервис уже есть и называется он Nokia Ovi. Для кого созданы сервисы Ovi?Nokia Ovi состоит из нескольких взаимосвязанны

Nokia запускает Ovi Store я Nokia сегодня, 25 мая, начала процесс запуска своего нового онлайн-магазина контента и приложений Ovi Store, который должен стать конкурентом App Store от Apple. По словам представителей комп

Nokia запустит онлайн-магазин контента и приложений в мае а и приложений под названием Ovi. По словам представителей Nokia, компания рассчитывает, что онлайн-магазин Ovi Store станет более успешным, чем аналог от Apple. Точная дата запуска пока неизве