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Nokia Ovi Nokia Ovi Suite Nokia Ovi Store

Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store


18.11.2014 Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X

Opera Mobile Store заменит Nokia Store в качестве магазина приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X в соответствии с соглашением между Opera Software и Microsoft. Об этом CNews сообщили в
20.05.2013 Глава Nokia Store перешел в новосибирскую компанию-разработчика мобильных браузерных ММО-игр

Компания Playtox, разработчик мультиплатформенных многопользовательских браузерных игр, сообщила о назначении на должность коммерческого директора бывшего главы магазина приложений Nokia Store Богдана Гришина. Как рассказали CNews в Playtox, Гришин имеет многолетний опыт в области мобильного маркетинга и мерчендайзинга. Последние два года до назначения в Playtox он работа
06.03.2012 Nokia закрывает свой сервис для хранения контента Ovi Share

Компания Nokia вчера, 5 марта, сообщила о том, что закрывает свой веб-сервис Ovi Share. Сервис Ovi Share предоставлял пользователям возможность хранить свой контент на серверах компании, а также обмениваться им с другими, сообщает TechCrunch. Пользователи службы

17.11.2011 Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store

Мобильная версия справочника с картой 2ГИС появилась в онлайн-магазине OVI Store, где собраны приложения для телефонов Nokia. 2ГИС представлен в категории «Путеводи
16.05.2011 Nokia отказывается от бренда Ovi

Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений и многие другие сервисы финской компании. Ребрендинг начнется в июле 2011 г. и завершится к концу 2012 г. После этого все услуги, ранее
16.05.2011 Nokia отказывается от бренда Ovi

Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений, цифровые карты и многие другие сервисы финской компании. Ребрендинг начнется в июле 2011 г. и завершится к концу 2012 г. После этого в
08.12.2010 Число загрузок Kaspersky Mobile Security 9 в Ovi Store превысило 1 млн

гласно данным «Лаборатории Касперского», всего за один месяц — с момента появления триал-версии решения Kaspersky Mobile Security 9, предназначенного для защиты мобильных устройств, в онлайн-магазине Nokia Ovi Store — этот продукт был загружен пользователями более 1 млн раз. В целом Kaspersky Mobile Security 9 загрузили пользователи из 202 государств, говорится в сообщении «Лаборатории Касп
22.11.2010 Nokia Ovi Store поставил рекорд загрузок

Nokia зарегистрировала в своем фирменном магазине программного обеспечения Ovi Store более три миллионов загрузок в день. Она объясняет такой спрос на приложения выходом новой версии операционной системы Symbian - Symbian ^3.
22.11.2010 Nokia готовит «убийцу» Opera Mini

Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного трафика. Как говорит менеджер по развитию бизнеса Nokia Eur
06.09.2010 Nokia закрывает сервис Ovi Files

идет. Помимо «Файлов», платформа Ovi, развертывание которой началось в 2007 г., предлагает магазин Ovi Store, сервис загрузки музыки, услуги синхронизации календаря и контактов, цифровые карты
19.07.2010 Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода

ранами с цветопередачей в 16 миллионов оттенков, и каждое из них имеет на своём борту встроенный Wi-Fi модуль, а также GPS-приёмник. Интерфейс и функции Для того, чтобы запустить навигационный сервис Ovi Maps, открываем меню и выбираем пункт «Приложения». Далее нас интересует раздел «GPS», в котором обнаруживается 3 подпункта – «Карты», «Данные GPS» и «Ориентиры». Зайдя в «Функции» раздела

18.04.2010 Nokia Ovi: сервис завтрашнего дня

нно вести речь, но вы можете ознакомиться с материалом, который посвящен этой операционной системе. Nokia Ovi – это.. Данный сервис является нечто большим, чем просто средством доставки аудио,

17.04.2010 Nokia Ovi Suite: Web-ориентированный преемник PC Suite

флагманского Nokia N900 Приложение не поддерживает этот коммуникатор, поэтому мне об использовании Nokia Ovi Suite придется забыть и продолжить использовать Nokia PC Suite. Nokia PC Suite С PC
03.03.2010 Skype для смартфонов Nokia выложен в Ovi Store

рупнейший производитель мобильных телефонов компания Nokia объявила о публикации приложения Skype для смартфонов под управлением операционной системы Symbian в своем собственном магазине приложений – Ovi Store. Бесплатное приложение предоставляет пользователям смартфонов Nokia полноценный доступ к услугам популярного VoIP-сервиса: совершению бесплатных звонков между пользователями Skype, об
22.01.2010 Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps

Акции ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на мом
21.01.2010 Nokia выпустила бесплатную версию Ovi Maps с пошаговой навигацией

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia, объявила о выпуске бесплатной версии Ovi Maps с пошаговой автомобильной и переходной навигацией. Ovi Maps доступно для загрузки на сайте http://www.nokia.com/maps. Функционал приложения также включает голосовые подсказки, п
11.12.2009 Nokia признала превосходство Apple

Nokia приняла решение полностью переделать магазин приложений Ovi Store, поняв, что в текущей форме он не способен конкурировать с аналогичным магазином ко
27.10.2009 Ovi Store: Россия в лидерах

Компания Nokia объявила о результатах работы Ovi Store (Магазина Ovi) в России и в мире. По ее данным Россия, Испания и Великобритания сос
22.07.2009 Ovi Store: рай для контента

дачей для вендора «умных телефонов». У финской компании Nokia такой сервис уже есть и называется он Nokia Ovi. Для кого созданы сервисы Ovi?Nokia Ovi состоит из нескольких взаимосвязанны
25.05.2009 Nokia запускает Ovi Store

я Nokia сегодня, 25 мая, начала процесс запуска своего нового онлайн-магазина контента и приложений Ovi Store, который должен стать конкурентом App Store от Apple. По словам представителей комп
21.05.2009 Nokia запустит онлайн-магазин контента и приложений в мае

ожений под названием Ovi. По словам представителей Nokia, компания рассчитывает, что онлайн-магазин Ovi Store станет более успешным, чем аналог от Apple. Точная дата запуска пока неизвестна, но
23.12.2008 Nokia запустила собственный почтовый сервис

Компания Nokia объявила о запуске публичной бета-версии своего нового сервиса Mail on Ovi, который позволяет пользователям создавать бесплатные аккаунты электронной почты с помощью своего мобильного телефона на платформе Series 40. Сервис запущен по всему миру на 12 языках (англ

Публикаций - 105, упоминаний - 125

Nokia Ovi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 133
Microsoft Corporation 23868 40
Apple Inc 11211 40
Meta Platforms - Facebook 4296 24
Google LLC 11109 23
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1404 19
X Corp - Twitter 2477 17
Samsung Electronics 9874 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 14
Intel Corporation 11750 7
Yandex - Яндекс 6139 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 5
LG Electronics 3518 5
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
HERE Technologies 103 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 4
HTC Corporation 1495 4
Lenovo Motorola 3506 4
Opera Software 332 3
Прогноз 1232 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 3
SPB Software 54 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 3
Linux Moblin 52 3
Microsoft - Nokia Devices & Services 26 2
Цифра ГК 2221 2
Vodafone Group 1270 2
PayPal 641 2
Motorola Inc 137 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
Amazon Inc - Amazon.com 2829 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 295 2
VK - Mail.ru Group 3244 2
Qualcomm Technologies 1721 2
SPB TV 47 2
Garmin - Гармин 195 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 1
Carl Zeiss AG 126 6
Евросеть 1397 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 3
Россети Ленэнерго 68 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Связной ГК 1340 2
WMG - Warner Music Group 151 2
UMG - Universal Music Group 153 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 2
Visa International 1840 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Ак Барс Банк 237 1
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
36,6 - аптечная сеть 37 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
QIWI Банк - Киви Банк 55 1
Верный - торговая сеть 266 1
JD.com - Jingdong Mall 52 1
Royal Dutch Shell - Шелл 189 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 1
BMW Group 417 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 1
ПСБ - Промсвязьбанк 759 1
Sony BMG 124 1
СБ Банк - Судостроительный банк 13 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
Linux Foundation 168 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Symbian Foundation 37 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 97
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 34
Application store - магазин приложений 554 33
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 27
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 46 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 22
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 21
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 946 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 18
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 1220 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 17
Карты памяти - Запоминающее устройство 1855 17
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 16
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 1942 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 15
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 381 15
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 333 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 11
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 11
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 523 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 11
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Google Android 12999 40
Nokia Nseries 289 38
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Google Play - Google Store - Android Market 2599 29
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 24
Microsoft Windows 14705 23
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Nokia Xseries 43 20
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Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 17
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 17
Nokia Sseries - серия телефонов 74 14
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 98 14
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 245 13
Apple iTunes Store 1000 12
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Microsoft Skype 1973 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 11
Apple iOS 6908 11
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 382 10
Google Maps - Карты Google 690 9
Nokia Asha 37 9
Linux OS 8523 7
Nokia XpressMusic 26 7
Microsoft Windows Marketplace 55 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 295 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 328 6
Yandex.Store - Яндекс.Store 0 6
Oracle Java - язык программирования 2642 6
Apple iPod Touch 716 6
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 230 5
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Nokia N-Gage 59 5
Nokia Smart Messaging 23 5
Nokia Eseries 33 5
Nokia 5800 - Nokia Tube 38 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 5
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Деверилин Павел 10 1
Cadden Ricky - Кэдден Рикки 1 1
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Гришин Богдан 1 1
Brix Todd - Брикс Тодд 4 1
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Мазурова Яна 5 1
Wood Ben - Вуд Бен 17 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 1
Смирнов Сергей 35 1
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 44
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 10
Индия - Bharat 4474 10
Германия - Федеративная Республика 8772 5
Бразилия - Федеративная Республика 1965 5
Великобритания - Лондон 2146 5
Испания - Каталония - Барселона 721 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 4
Азия - Азиатский регион 4269 4
Турция - Турецкая республика 799 4
Индонезия - Республика 808 4
Южная Корея - Республика 4473 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 3
Италия - Итальянская Республика 3006 3
Испания - Королевство 2868 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 316 2
Малайзия 775 2
Америка Латинская 1494 2
Канада 3013 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Америка Северная 2631 2
Германия - Берлин 592 2
Германия - Штутгарт 37 2
Япония 10469 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
Нидерланды - Амстердам 602 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 2
Европа Западная 1350 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 1
Греция - Греческая Республика 670 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 998 1
Казахстан - Республика 4926 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 6
Видеокамера - Видеосъёмка 554 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 5
Абонентская база - Абонентская плата 1372 4
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 4
Английский язык 3945 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 3
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 3
Ergonomics - Эргономика 591 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 2
Статистика - Statistics - статистические данные 393 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 2
Увлечения и хобби - Hobbies 2 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 2
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 1
Спорт - Гольф 75 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1305 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 11
CNews - ZOOM.CNews 1466 7
Bloomberg 1116 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
The Washington Post 316 2
Commercial Times 93 1
FT - Financial Times 1073 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
The Really Mobile Project 1 1
EWeek 179 1
InformationWeek 187 1
Electronista 166 1
All Things Digital 121 1
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