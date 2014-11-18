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Nokia Ovi Nokia Ovi Suite Nokia Ovi Store

Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.11.2014 Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X

Opera Mobile Store заменит Nokia Store в качестве магазина приложений по умолчанию для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X в соответствии с соглашением между Opera Software и Microsoft. Об этом CNews сообщили в
20.05.2013 Глава Nokia Store перешел в новосибирскую компанию-разработчика мобильных браузерных ММО-игр

Компания Playtox, разработчик мультиплатформенных многопользовательских браузерных игр, сообщила о назначении на должность коммерческого директора бывшего главы магазина приложений Nokia Store Богдана Гришина. Как рассказали CNews в Playtox, Гришин имеет многолетний опыт в области мобильного маркетинга и мерчендайзинга. Последние два года до назначения в Playtox он работа
06.03.2012 Nokia закрывает свой сервис для хранения контента Ovi Share

Компания Nokia вчера, 5 марта, сообщила о том, что закрывает свой веб-сервис Ovi Share. Сервис Ovi Share предоставлял пользователям возможность хранить свой контент на серверах компании, а также обмениваться им с другими, сообщает TechCrunch. Пользователи службы

17.11.2011 Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store

Мобильная версия справочника с картой 2ГИС появилась в онлайн-магазине OVI Store, где собраны приложения для телефонов Nokia. 2ГИС представлен в категории «Путеводи
16.05.2011 Nokia отказывается от бренда Ovi

Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений и многие другие сервисы финской ком
16.05.2011 Nokia отказывается от бренда Ovi

Nokia сообщила в своем блоге о намерении отказаться от бренда Ovi, объединяющего музыкальный сервис, магазин приложений, цифровые карты и многие другие сер
08.12.2010 Число загрузок Kaspersky Mobile Security 9 в Ovi Store превысило 1 млн

гласно данным «Лаборатории Касперского», всего за один месяц — с момента появления триал-версии решения Kaspersky Mobile Security 9, предназначенного для защиты мобильных устройств, в онлайн-магазине Nokia Ovi Store — этот продукт был загружен пользователями более 1 млн раз. В целом Kaspersky Mobile Security 9 загрузили пользователи из 202 государств, говорится в сообщении «Лаборатории Касп
22.11.2010 Nokia Ovi Store поставил рекорд загрузок

Nokia зарегистрировала в своем фирменном магазине программного обеспечения Ovi Store более три миллионов загрузок в день. Она объясняет такой спрос на приложения выходом новой версии операционной системы Symbian - Symbian ^3.
22.11.2010 Nokia готовит «убийцу» Opera Mini

Новый мобильный браузер Nokia способен серьезно пошатнуть позиции лидера этого рынка — популярной Opera Mini. Принципиальным отличием нового браузера Nokia Ovi Browser от его предшественников, стала функция сжатия данных, позволяющая снизить затраты владельца телефона на оплату мобильного трафика. Как говорит менеджер по развитию бизнеса Nokia Eur
06.09.2010 Nokia закрывает сервис Ovi Files

речь не идет. Помимо «Файлов», платформа Ovi, развертывание которой началось в 2007 г., предлагает магазин Ovi Store, сервис загрузки музыки, услуги синхронизации календаря и контактов, цифров
19.07.2010 Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода

ранами с цветопередачей в 16 миллионов оттенков, и каждое из них имеет на своём борту встроенный Wi-Fi модуль, а также GPS-приёмник. Интерфейс и функции Для того, чтобы запустить навигационный сервис Ovi Maps, открываем меню и выбираем пункт «Приложения». Далее нас интересует раздел «GPS», в котором обнаруживается 3 подпункта – «Карты», «Данные GPS» и «Ориентиры». Зайдя в «Функции» раздела

18.04.2010 Nokia Ovi: сервис завтрашнего дня

нно вести речь, но вы можете ознакомиться с материалом, который посвящен этой операционной системе. Nokia Ovi – это.. Данный сервис является нечто большим, чем просто средством доставки аудио,

17.04.2010 Nokia Ovi Suite: Web-ориентированный преемник PC Suite

флагманского Nokia N900 Приложение не поддерживает этот коммуникатор, поэтому мне об использовании Nokia Ovi Suite придется забыть и продолжить использовать Nokia PC Suite. Nokia PC Suite С PC
03.03.2010 Skype для смартфонов Nokia выложен в Ovi Store

рупнейший производитель мобильных телефонов компания Nokia объявила о публикации приложения Skype для смартфонов под управлением операционной системы Symbian в своем собственном магазине приложений – Ovi Store. Бесплатное приложение предоставляет пользователям смартфонов Nokia полноценный доступ к услугам популярного VoIP-сервиса: совершению бесплатных звонков между пользователями Skype, об
22.01.2010 Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps

Акции ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на мом
21.01.2010 Nokia выпустила бесплатную версию Ovi Maps с пошаговой навигацией

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, компания Nokia, объявила о выпуске бесплатной версии Ovi Maps с пошаговой автомобильной и переходной навигацией. Ovi Maps доступно для загрузки на сайте http://www.nokia.com/maps. Функционал приложения также включает голосовые подсказки, п
11.12.2009 Nokia признала превосходство Apple

Nokia приняла решение полностью переделать магазин приложений Ovi Store, поняв, что в текущей форме он не способен конкурировать с аналогичным магазином ко
27.10.2009 Ovi Store: Россия в лидерах

Компания Nokia объявила о результатах работы Ovi Store (Магазина Ovi) в России и в мире. По ее данным Россия, Испания и Великобритания составляют топ
22.07.2009 Ovi Store: рай для контента

дачей для вендора «умных телефонов». У финской компании Nokia такой сервис уже есть и называется он Nokia Ovi. Для кого созданы сервисы Ovi?Nokia Ovi состоит из нескольких взаимосвязанны
25.05.2009 Nokia запускает Ovi Store

я Nokia сегодня, 25 мая, начала процесс запуска своего нового онлайн-магазина контента и приложений Ovi Store, который должен стать конкурентом App Store от Apple. По словам представителей комп
21.05.2009 Nokia запустит онлайн-магазин контента и приложений в мае

а и приложений под названием Ovi. По словам представителей Nokia, компания рассчитывает, что онлайн-магазин Ovi Store станет более успешным, чем аналог от Apple. Точная дата запуска пока неизве
23.12.2008 Nokia запустила собственный почтовый сервис

Компания Nokia объявила о запуске публичной бета-версии своего нового сервиса Mail on Ovi, который позволяет пользователям создавать бесплатные аккаунты электронной почты с помощь

Публикаций - 158, упоминаний - 230

Nokia Ovi и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 138
Apple Inc 13156 42
Microsoft Corporation 25775 41
Meta Platforms - Facebook 4621 25
Google LLC 12690 23
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 20
X Corp - Twitter 2938 18
Samsung Electronics 11065 16
Intel Corporation 12811 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
Yandex - Яндекс 9216 6
LG Electronics 3735 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
HERE Technologies 113 5
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 5
HTC Corporation 1512 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Lenovo Motorola 3566 4
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
SPB Software 60 3
МегаФон 10742 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Qualcomm Technologies 1974 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Vodafone Group 1412 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
PayPal 671 2
Garmin - Гармин 233 2
SPB TV 47 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 2
Первый мобильный 0 2
Motorola Inc 1156 2
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 2
MontaVista Software 33 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
GetJar 5 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 1
Carl Zeiss AG 307 7
Евросеть 1421 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Связной ГК 1401 2
Visa International 1993 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Верный - торговая сеть 326 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Sony BMG 187 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Symbian Foundation 38 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 102
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 64
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
Application store - магазин приложений 1463 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 30
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 27
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 26
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 25
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