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Nokia Asha
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 107
Nokia Asha и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 1
|Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
|Судебная система Индии - Верховный суд Индии 35 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 3
|NokiaPowerUser 13 1
|The Verge - Издание 612 1
|Wikipedia - Википедия 639 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1291 1
|PhoneArena 75 1
|GSM Arena 78 1
|SlashGear 134 1
|GigaOM 71 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|IDC - International Data Corporation 4967 3
|Redshift Research 7 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Strategy Analytics 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.