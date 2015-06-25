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Nokia Asha

Nokia Asha

СОБЫТИЯ

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25.06.2015 Продажи смартфонов на Windows поставили в России рекорд и обогнали iPhone 1
18.11.2014 Opera Mobile Store заменит Nokia Store для телефонов Nokia, смартфонов Symbian и Nokia X 1
10.11.2014 Пользователи Android в России предпочитают развлекательный контент, обладатели девайсов на iOS интересуются образованием и здоровьем 2
03.09.2014 Тест Nokia X2: яркий молодежный смартфон 1
21.08.2014 Opera Mini станет браузером по умолчанию в телефонах Microsoft 1
25.06.2014 Тест смартфона Nokia X Dual SIM: мистер Х 1
11.06.2014 Руководство по выбору смартфона Nokia 6
26.05.2014 Хиты продаж: смартфоны, апрель 2014 1
21.04.2014 Microsoft переименует Nokia 1
07.04.2014 Line доступен в России на Windows Phone 4
01.04.2014 Тысячи рабочих Nokia объявили забастовку 2
01.04.2014 За первые 3 месяца 2014 г. в России продано порядка 5 млн смартфонов 1
12.03.2014 Смартфоны Nokia на Android: первый взгляд 1
17.02.2014 Самые ожидаемые смартфоны первой половины 2014 года 1
29.01.2014 Смартфон Nokia Asha 503 поступил в продажу в России 6
17.01.2014 В 2013 г. в России продано более 18,5 млн смартфонов 1
14.01.2014 Android-смартфон Nokia получит интерфейс как у Windows. ФОТО 1
11.12.2013 Nokia втайне работает над Android-смартфоном 1
25.11.2013 Мобильные инновации: путь Nokia 1
22.11.2013 Новинки Nokia, представленные в Абу-Даби 6
24.10.2013 МТС: В Сибири планшеты генерируют интернет-трафик активнее смартфонов 1
22.10.2013 Nokia выпустила первые в своей истории планшет и смартфон-гигант. ФОТО 2
22.10.2013 Итоги международной презентации Nokia: смартфоны и планшеты 7
13.09.2013 Обзор мобильного телефона Nokia Asha 501: чем проще, тем лучше 4
03.09.2013 Microsoft покупает Nokia. ПОДРОБНОСТИ 1
08.07.2013 В России рухнули продажи мобильников 1
14.05.2013 Nokia представила платформу Asha для недорогих смартфонов 4
14.05.2013 Nokia Asha 501: смартфон с новой операционной системой 3
24.04.2013 Nokia Asha 210: телефон с клавиатурой QWERTY 4
18.02.2013 Samsung представил серию сверхдешевых сенсорных телефонов 1
14.02.2013 Крупнейшие производители мобильников. Итоги 2012 года 1
13.02.2013 Nokia Asha Charme - очаровательный подарок ко дню влюбленных 8
12.02.2013 Nokia Asha 310: телефон с двумя SIM-картами на платформе Series 40 2
31.01.2013 Глава Nokia объяснил, почему им не нужен Android 2
25.01.2013 Samsung выпустила смартфонов больше, чем Nokia вместе с Apple 1
26.11.2012 Nokia представила новые телефоны Nokia Asha 205 и Nokia 206 с поддержкой сервиса Slam 5
05.10.2012 Бюджетный смартфон Nokia Lumia 510 может выйти в продажу по цене $150 1
25.09.2012 Nokia представила два новых сенсорных телефона. ФОТО 5
29.08.2012 Nokia привезла в Россию свой лучший бюджетный аппарат 3

Публикаций - 45, упоминаний - 107

Nokia Asha и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 41
Microsoft Corporation 25691 17
Samsung Electronics 10997 8
X Corp - Twitter 2929 7
Apple Inc 13057 7
Meta Platforms - Facebook 4605 6
Google LLC 12595 6
HTC Corporation 1512 5
EA - Electronic Arts 1317 5
HERE Technologies 113 5
Yandex - Яндекс 9095 4
Sony 6718 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 2
Qualcomm Technologies 1965 2
ZTE Corporation 799 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 2
Fly 213 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Line Corporation 8 1
МегаФон 10605 1
Amazon Inc - Amazon.com 3247 1
Huawei 4495 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 1
LG Electronics 3725 1
Accenture plc 717 1
Acer Group - Acer Inc 2756 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 77 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4860 1
HMD Global - Nokia 139 1
Yahoo! 3726 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 155 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 1
Oysters 21 1
Motorola Inc 1155 1
Microsoft Mobile 21 1
Nokia Mobile Phones 26 1
Связной ГК 1399 4
Carl Zeiss AG 307 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 35 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26118 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5339 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29549 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6250 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13161 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6371 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10572 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13396 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7883 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22404 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10008 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10226 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7529 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8441 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6436 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4883 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11678 7
Application store - магазин приложений 1442 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10546 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12992 6
Наушники - Headphones 4434 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3122 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18208 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1953 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1168 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13621 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2315 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2465 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2478 4
Google Android устройства-девайсы 839 4
USB micro 973 4
Cameraphone - Камерофон 469 4
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 609 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 25
Google Android 15146 20
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 20
Microsoft Windows 16782 10
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 9
Nokia Sseries - серия телефонов 149 9
Nokia Xseries 54 9
HERE Maps 54 9
Apple iOS 8532 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2160 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 515 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 6
Nokia Nseries 538 6
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7572 4
Microsoft Office 4124 4
Nokia Symbian OS 1408 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1439 4
Opera Browser - Браузер 1045 4
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 4
Nokia Xpress-On 19 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 4
Nokia Storyteller 4 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3527 3
Samsung Galaxy Note 701 3
Samsung Galaxy 1025 3
Microsoft Outlook 1500 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Vine - видеосервис 16 3
Opera Mini - браузер 213 3
Google Cloud Services 238 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Nokia Smart Camera - Nokia Camera Pro 12 2
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 2
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 2
HTC Ultrapixel 29 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 8
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
Алексеева Олеся 18 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Nord Haavard - Норд Хавард 2 1
Gupta Anshul - Гупта Аншул 4 1
Giles Colin - Джилс Колин 3 1
Arora Neeraj - Арора Нирадж 3 1
Masuda Jun - Масуда Джун 2 1
Bertman Erik - Бертман Эрик 5 1
Weber Chris - Вебер Крис 6 1
Oberg Lars - Оберг Ларс 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 1
Арсентьев Андрей 79 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Навальный Алексей 63 1
Лабис Юрий 17 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 164518 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 8
Финляндия - Финляндская Республика 3690 8
Европа 24906 5
Индия - Bharat 5836 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 4
Азия - Азиатский регион 5888 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 4
Южная Корея - Республика 7012 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5456 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 2
Норвегия - Королевство 1852 2
США - Нью-Йорк 3174 2
Африка - Африканский регион 3631 2
Ближний Восток 3137 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14757 2
Казахстан - Республика 5999 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1238 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1696 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2028 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Солнечная система - Solar system 2564 1
Украина 7905 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 1
Испания - Королевство 3818 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1124 1
Россия - СФО - Омская область 779 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1650 1
Россия - СФО - Республика Тыва 408 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1527 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 599 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 62 1
Норвегия - Осло 119 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2787 3
Видеокамера - Видеосъёмка 715 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18000 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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