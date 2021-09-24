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SPB TV


24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 3
15.01.2021 VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис 3
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV 3
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 3
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV 2
03.04.2017 SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour 1
01.03.2017 Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE 1
22.02.2017 SPB TV представила решения VR/360° и Ad Expert для мобильного видео 6
08.02.2017 Новое решение позволит ОТТ-сервисам легально транслировать прямой эфир телеканалов 1
31.01.2017 Интерактивное телевидение voka доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси 2
20.09.2016 МТС ТВ открыл доступ к видеотеке Megogo 3
30.05.2016 SPB TV и Shanghai Media Group намерены транслировать больше китайского контента 1
27.04.2016 velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси 1
25.04.2016 «МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов» 2
21.04.2016 Сервис voka от velcom интегрировал видео от Megogo 1
25.03.2016 SPB TV подписала соглашение о трансляции китайских каналов на весь мир 3
12.02.2016 «Яндекс» впервые назначил главу разработки Yandex Launcher 1
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру» 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 1
23.07.2015 МТС запустила «умное ТВ» для любых устройств 1
03.12.2014 Tele2 запустил «Мобильное телевидение» 1
03.12.2014 Tele2 запускает мобильное телевидение 1
02.06.2014 «ВКонтакте» появится на Smart TV 1
21.02.2014 SPB TV представит продукты для Smart TV 2
10.12.2013 SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ» 2
28.08.2013 Вышла новая версия приложения SPB TV для iOS 2
07.08.2013 Мобильное телевидение покоряет потребителей 1
30.07.2013 Телеканалы «Синьхуа» доступны на платформе SPB TV 3
20.03.2013 Обзор effire ColorBook TR73A: медиаридер с широкими полномочиями 1
15.03.2013 Основатель SPB Software отказался от «Яндекса» и от $3 млн 2
10.10.2012 Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт 1
02.07.2012 "Ширпотреб" и Fly теперь не синонимы: тест-дуэль топовых смартфонов IQ280 и IQ285 1
05.12.2011 ТВ не пригодилось: Купив «оружие» против Google, «Яндекс» отбросил лишнее 4
26.04.2011 Личный опыт: 5 месяцев с планшетом Galaxy Tab 3G 1
28.12.2010 «МегаФон» обновил услугу мобильного телевидения 1
20.05.2010 МТС выпустила бесплатное приложение для просмотра ТВ на iPhone 1
12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий 1

Публикаций - 43, упоминаний - 77

SPB TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 10
Samsung Electronics 5749 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
Google LLC 7198 4
Microsoft Corporation 11226 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Yandex - Яндекс 4106 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Rover Computers 79 1
Eutelsat 66 1
Sony Ericsson 480 1
CDNvideo 21 1
Irdeto 22 1
SES 30 1
Xiaomi 904 1
HitBuy 3 1
Синтерра - Synterra 573 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
IBM 3575 1
SAP SE 3228 1
Philips 755 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
AliExpress Tmall 52 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Shanghai WingsMedia 1 1
Shopping Live 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 16
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 120 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
3D видео 49 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Наушники - Headphones 85 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Google Android 10752 20
Apple iOS 5742 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Symbian OS 782 5
A1 - Velcom Voka - Онлайн-кинотеатр 4 3
Nokia Ovi Store 51 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
МТС ТВ 37 2
Google Android TV 173 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Samsung Kies 9 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 2 1
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Xiaomi PatchWall 30 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Xiaomi Game Turbo 9 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 1
Xiaomi Mi Store 27 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Google Chromecast 50 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 1
Волин Алексей 113 5
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1831 1
Бырдин Алексей 21 1
Чайковская Наталья 1 1
Филиппов Кирилл 18 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Тихонов Андрей 33 1
Гуриев Марат 10 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Япония 2827 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Европа 3798 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
E Terra Journal 1 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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