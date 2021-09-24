Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SPB TV
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Публикаций - 43, упоминаний - 77
SPB TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 10
|Samsung Electronics 5749 7
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
|Google LLC 7198 4
|Microsoft Corporation 11226 2
|A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|Yandex - Яндекс 4106 2
|НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
|Rover Computers 79 1
|Eutelsat 66 1
|Sony Ericsson 480 1
|CDNvideo 21 1
|Irdeto 22 1
|SES 30 1
|Xiaomi 904 1
|HitBuy 3 1
|Синтерра - Synterra 573 1
|Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
|Акадо Телеком - Комкор 614 1
|IBM 3575 1
|SAP SE 3228 1
|Philips 755 1
|RuTube - видеохостинг 120 1
|Huawei HiSilicon Technologies 30 1
|NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Волин Алексей 113 5
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1831 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Чайковская Наталья 1 1
|Филиппов Кирилл 18 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Гуриев Марат 10 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Пиратство - Авторское право 209 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
|Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770644, в очереди разбора - 674326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770644, в очереди разбора - 674326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru