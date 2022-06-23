VK усиливает направление видеосервисов

VK объявляет о новом назначении в руководстве компании. К команде присоединился Федор Ежов в должности директора по видеосервисам. Федор возглавит подразделение, которое будет развивать новый видеосервис на базе технологий платформы «VK видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

«Мы всегда уделяли большое внимание видео и технологиям, в том числе по доставке контента – недавно мы анонсировали технологию нейросетевого улучшения качества видео NeuroHD и внедрили передовую технологию, ускоряющую доставку видеоконтента на базе нового сетевого протокола QUIC. А ранее предоставили разработчикам ИТ-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы VK Видео в своих продуктах. Сегодня “VK кидео” объединяет все видеотехнологии, контент и аудиторию площадок экосистемы VK, включая “VK клипы”, видеоресурсы социальных сетей “Вконтакте” и “Одноклассники”. Задачей Федора будет построить новый видеосервис на базе передовых технологий и закрепить за нами позиции абсолютного лидера во всех сегментах видеосмотрения в России», – сказала Марина Краснова, СЕО социальной сети «Вконтакте», «VK видео», «VK клипы» и «VK звонки».

«Мы хотим, чтобы людям было комфортно пользоваться нашими продуктами, и они стали неотъемлемой составляющей их повседневной жизни, помогали решать разные задачи, от просмотра контента любимых блогеров, фильмов или сериалов до образовательных и познавательных видеоматериалов, и до создания вовлекающего контента на популярные и нишевые тематики. Создание новых сценариев потребления видео и сервисов в рамках нового направления – важный шаг, который поможет укрепить позиции компании на видеорынке и закрепить позиции лучшей видеоплатформы в России. Мы хотим, чтобы каждый зритель смог найти интересующий его контент и закрыть свои потребности. Отдельное внимание мы уделим привлекательности нового видеоресурса для авторов, начиная от инструментов создания и продвижения до монетизации и аналитики», – отметил Федор Ежов, директор по видеосервисам VK.

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C 2006 г. Федор Ежов работал в компании SPB Software, где отвечал за разработку мобильных продуктов и развитие бизнеса до продажи компании «Яндексу» в 2011 г. С 2011 по 2016 гг. занимал пост исполнительного директора в медиакомпании SPB TV. После этого в течение четырех лет работал на должности вице-президента по экосистемным проектам в «Яндексе». До прихода в VK отвечал за развитие медиапродуктов в МТС, под его руководством был запущен онлайн-кинотеатр KION.