Google QUIC Quick UDP Internet Connections Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 VAS Experts рассказал, как защититься от перегрузки сетевой инфраструктуры 1
21.08.2025 Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола» 2
16.02.2024 Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro 1
28.03.2023 «VK Мессенджер» внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента 1
23.06.2022 VK усиливает направление видеосервисов 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 1
30.03.2021 Прогноз: количество и мощность DDoS-атак в России в 2021 году значительно возрастет 1
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
