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Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.4.1 и его коммерческой версии Angie Pro 1.4.1.

В этом обновлении разработчики компании устранили недавно обнаруженную уязвимость в экспериментальной реализации протоколов QUIC и HTTP/3 в Nginx, зарегистрированную как CVE-2024-24989. Эта уязвимость могла привести к ошибке сегментации памяти веб-сервера при использовании специально сформированной QUIC-сессии. Сопутствующая уязвимость CVE-2024-24990 не затрагивает Angie, начиная с версии 1.4.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-Сервер».

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Импортозамещение

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Компания «Веб-Сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie Pro. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «РОСА Хром 12 Сервер», «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП», а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками Nginx.

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