«Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол

«Вконтакте» одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC и в два раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Об этом рассказал технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

Внедрение нового протокола позволило в два раза сократить время доставки контента во всех регионах и по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, текстовыми сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. Нестабильный интернет или низкая производительность устройства не помешают общаться с друзьями и знакомыми: в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу — приложение будет работать заметно быстрее.

Благодаря внедрению нового протокола «Вконтакте» время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 млн. Доставка контента ускорилась в два раза, а в плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

Новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP: у QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объемам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надежности данных. Среди его отличий также и передача информации в сети исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети.

На данный момент в отрасли не существует готового набора решений одновременно для клиента и сервера, необходимого для внедрения и поддержки нового протокола в высоконагруженных системах. Поэтому далеко не все компании могут быстро перевести сервисы на QUIC. Команда «Вконтакте» предоставила свои разработки по поддержке сетевой технологии нового поколения на клиентах и сервере в открытый доступ.

Смена протокола позволит технической команде «Вконтакте» быстрее вносить изменения в работу приложения на сетевом уровне и стремительно адаптироваться к внешним условиям. Новые сетевые технологии QUIC позволят оптимизировать потребление трафика и минимизировать ошибки в запросах, ускорить передачу данных и сократить время задержек.

«Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырехкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несет множество инноваций на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизаций», – сказал Александр Тоболь.