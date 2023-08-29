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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лямин Александр

СОБЫТИЯ


29.08.2023 CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 1
31.07.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года 1
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года 1
25.04.2023 Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими 1
01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone 1
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году 1
23.01.2023 Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх 1
07.11.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года 1
06.10.2022 Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение 1
07.09.2022 Размер Рунета растет, но его устойчивость падает 1
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
27.04.2022 Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден 1
30.03.2022 Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве 1
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года 1
25.01.2022 Qrator Labs запустила новый центр очистки трафика в Москве 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 2
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 1
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
20.08.2020 Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами 1
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1
25.03.2020 Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак 1
17.12.2019 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак 1
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 1
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 1
29.07.2019 Qrator Labs нейтрализовала DDoS-атаки на телеканал «Дождь» 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками 1
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 1
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 1
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 1
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам 1
21.03.2017 Qrator Labs и «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества 1
21.11.2016 Qrator Labs объявил о запуске сервиса на основе Qrator.Radar 1
26.09.2016 Сбербанк хочет спасать российские банки от хакеров вместе с ФСБ 1

Публикаций - 75, упоминаний - 78

Лямин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 74
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Информзащита 941 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 5
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
МегаФон 10742 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Ростелеком 10948 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 3
Promt - Промт 323 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Google LLC 12690 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4677 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Sony 6739 2
Selectel - Селектел 544 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Cloudflare 172 2
Qualys 73 2
Авантаж 72 1
Blizzard Entertainment 343 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Crestron 102 1
Extron Electronics 63 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Резонанс НПП 407 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Sony Entertainment 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
The Home Depot Inc 66 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Neiman Marcus 11 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Государственный совет КНДР - Корейская народная армия - Вооруженные силы КНДР 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 64
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 5
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 250 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 141 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 6
Apple iPhone 6 4861 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 10 3
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 2
GNU C Library Glibc 37 2
Linux - Debian GNU 567 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiBOT - Qrator Bot Protection - Qrator AntiBot 9 2
Linux OS 11533 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Huawei Cloud 84 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 11 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Oxygen ЦОД 5 1
EA Origin 195 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 29 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
ВТБ Мультибонус 4 1
1С:Отчетность 19 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 4 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Oxygen Cloud Platform 4 1
1С:ОФД 9 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix CDN - Ngenix Content Delivery Network - Ngenix Content Routing Engine 10 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
FreePik 1841 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Коротнев Константин 35 5
Новиков Иван 10 4
Шаблыков Никита 29 3
Тарасов Георгий 13 3
Халин Дмитрий 56 3
Хайрук Сергей 27 2
Меджлумов Муслим 25 2
Яшин Леонид 21 2
Ермаченков Алексей 14 2
Марков Александр 7 2
Стуров Дмитрий 33 2
Пшыченко Дмитрий 20 2
Дубровин Владимир 3 2
Кожанов Михаил 2 2
Кузнецов Станислав 162 2
Ковалев Александр 165 2
Казарян Карен 84 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Скородумов Анатолий 65 1
Волков Дмитрий 69 1
Сапунов Алексей 38 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Филиппов Максим 55 1
Волков Алексей 56 1
Раевский Алексей 77 1
Тугов Александр 25 1
Вахтин Александр 8 1
Горный Александр 44 1
Кириллов Александр 30 1
Куренной Александр 3 1
Семеняк Алексей 9 1
Рыстенко Михаил 62 1
Башлыков Михаил 23 1
Забусов Николай 11 1
Баулин Валерий 55 1
Растворов Дмитрий 2 1
Морозов Дмитрий 20 1
Ложкин Сергей 49 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Мелехин Иван 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Азия - Азиатский регион 5920 12
Ближний Восток 3154 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Европа 24964 7
Америка Южная 884 6
Индия - Bharat 5870 5
Украина 7928 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Япония 13807 3
Сингапур - Республика 1953 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5082 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Индонезия - Республика 1058 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Нидерланды 3746 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Азия Восточная 191 1
Бельгия - Антверпен 28 1
Япония - Осака 145 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 67 1
ЛНР - Луганская область 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 6
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