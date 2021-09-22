Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лямин Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 77
Лямин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коротнев Константин 31 5
|Халин Дмитрий 52 3
|Стуров Дмитрий 25 2
|Шаблыков Никита 27 2
|Яшин Леонид 20 2
|Новиков Иван 8 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Марков Александр 3 2
|Кулаков Павел 10 1
|Степаненко Василий 13 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Киреев Иван 29 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Забусов Николай 3 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Рыстенко Михаил 57 1
|Куренной Александр 3 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Блинов Михаил 73 1
|Кириллов Александр 21 1
|Горный Александр 38 1
|Тугов Александр 8 1
|Волков Алексей 26 1
|Филиппов Максим 36 1
|Устюжанин Дмитрий 43 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Скородумов Анатолий 63 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Иванов Антон 39 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Никифоров Николай 1126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|Bloomberg 785 1
|Ars Technica 227 1
|CNews Analytics 1991 3
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765871, в очереди разбора - 669557.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765871, в очереди разбора - 669557.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru