Индексная книга (каталог) CNews*
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Лямин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 78
Лямин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Коротнев Константин 35 5
|Новиков Иван 10 4
|Шаблыков Никита 29 3
|Тарасов Георгий 13 3
|Халин Дмитрий 56 3
|Хайрук Сергей 27 2
|Меджлумов Муслим 25 2
|Яшин Леонид 21 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Марков Александр 7 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Пшыченко Дмитрий 20 2
|Дубровин Владимир 3 2
|Кожанов Михаил 2 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Ковалев Александр 165 2
|Казарян Карен 84 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Филиппов Максим 55 1
|Волков Алексей 56 1
|Раевский Алексей 77 1
|Тугов Александр 25 1
|Вахтин Александр 8 1
|Горный Александр 44 1
|Кириллов Александр 30 1
|Куренной Александр 3 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Забусов Николай 11 1
|Баулин Валерий 55 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Ложкин Сергей 49 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Мелехин Иван 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|Fortune Global 500 295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.