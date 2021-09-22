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Лямин Александр


22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 2
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 2
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 1
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 2
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
20.08.2020 Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами 3
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1
25.03.2020 Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак 1
17.12.2019 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак 1
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 1
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 1
29.07.2019 Qrator Labs нейтрализовала DDoS-атаки на телеканал «Дождь» 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками 1
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 1
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 1
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 1
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам 1
21.03.2017 Qrator Labs и «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества 1
21.11.2016 Qrator Labs объявил о запуске сервиса на основе Qrator.Radar 1
26.09.2016 Сбербанк хочет спасать российские банки от хакеров вместе с ФСБ 1
12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве 1
12.08.2016 Сотрудник Qrator Labs стал представителем RIPE NCC на постсоветском пространстве 1
03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga 1
02.06.2016 «Техносерв» и Qrator Labs заключили партнерское соглашение в области защиты от DDoS-атак 1
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs 1
06.04.2016 Qrator обеспечит безопасную работу сервисов УФС 1
03.03.2016 Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге 1
01.02.2016 Mail.Ru Group оптимизирует защиту от DDoS-атак для своих игровых проектов 1
23.11.2015 Qrator Labs выходит на рынок Казахстана 1
23.10.2015 Группировка Armada Collective угрожает клиентам Qrator Labs 1
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки 1
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам 1
13.04.2015 Qrator Labs начал сотрудничество с ЦОД «М1» ГК «Стек» 1
17.03.2015 «Крок» и Qrator Labs защитили интернет-магазин «Эльдорадо» от кибератак 1
13.03.2015 ИТ-аутсорсеры – растущая проблема защиты данных 9
04.03.2015 Бизнесу не нужна стопроцентная защита информационных систем 1

Публикаций - 59, упоминаний - 77

Лямин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Qrator Labs 89 40
Microsoft Corporation 11127 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
Promt - Промт 100 2
Huawei 2732 2
Qualys 33 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Google LLC 7161 2
Сервионика - Servionica 164 1
Авантаж 48 1
NTT DoCoMo 161 1
Ngenix 42 1
Extron Electronics 37 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Crestron 68 1
Крок 1221 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
NTT Com - NTT Communications 20 1
Gaijin Entertainment 50 1
Akamai Technologies 50 1
Nortel Networks 223 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
IdenTrust 4 1
Армада 277 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
SAP SE 3216 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2413 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBM 3551 1
Oracle Corporation 3356 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
BI.Zone 44 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Северсталь ПАО 204 1
Техносила 143 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Мособлбанк 17 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Shellshock - серия уязвимостей 23 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
Qrator Radar 8 5
Sony Playstation Network 124 2
Linux OS 4267 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Linux - Debian GNU 273 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Bash-скрипт 28 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 4 1
GNU C Library Glibc 12 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center 2 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 3 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Huawei Cloud Marketplace 1 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Huawei Cloud 26 1
C++ - Язык программирования 284 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Яндекс.Учебник 12 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Коротнев Константин 31 5
Халин Дмитрий 52 3
Стуров Дмитрий 25 2
Шаблыков Никита 27 2
Яшин Леонид 20 2
Новиков Иван 8 2
Ермаченков Алексей 14 2
Четвернин Алексей 651 2
Марков Александр 3 2
Кулаков Павел 10 1
Степаненко Василий 13 1
Меджлумов Муслим 8 1
Киреев Иван 29 1
Растворов Дмитрий 2 1
Забусов Николай 3 1
Башлыков Михаил 21 1
Рыстенко Михаил 57 1
Куренной Александр 3 1
Семеняк Алексей 9 1
Блинов Михаил 73 1
Кириллов Александр 21 1
Горный Александр 38 1
Тугов Александр 8 1
Волков Алексей 26 1
Филиппов Максим 36 1
Устюжанин Дмитрий 43 1
Сапунов Алексей 30 1
Волков Дмитрий 39 1
Скородумов Анатолий 63 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Чумаченко Константин 10 1
Иванов Антон 39 1
Кузнецов Станислав 64 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 5
Азия - Азиатский регион 1520 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Ближний Восток 1475 4
Индия - Республика 2175 4
Япония 2802 3
Специальный административный район Гонконг 552 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Южная Америка 313 2
Европа 3774 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Сингапур - Республика 808 2
Южная Корея - Республика 1465 1
Япония - Осака 14 1
Россия - Лыткарино 30 1
Украина 3378 1
Нидерланды 976 1
Латинская Америка 725 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Испания - Мадрид 63 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Казахстан - Республика 2641 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Израиль 722 1
Восточная Европа 1682 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Образование в России 341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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