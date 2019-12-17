Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак

Qrator Labs и GlobalDots объявили о начале стратегического партнерства.

GlobalDots – один из крупнейших в мире независимых партнеров по интеграции облачных технологий и оптимизации производительности веб-ресурсов уже более 10 лет. Представительства компании расположены по всему миру: в России, Израиле, Великобритании, США, Германии, Италии, Японии. Клиентами GlobalDots являются крупнейшие корпорации из списка Fortune500, а также малые и средние компании, перспективные стартапы практически в каждой отрасли и вертикали бизнеса. Для предоставления сервисов самого высокого качества компания сотрудничает с ведущими поставщиками услуг в сфере сетевых технологий, ускорения работы ресурсов и обеспечения безопасности.

Заключение партнерского соглашения с Qrator Labs позволит GlobalDots расширить возможности в области обеспечения доступности интернет-ресурсов заказчиков и защиты от самых масштабных DDoS-атак. Клиентам GlobalDots будет предлагаться специализированное комплексное решение по защите от DDoS-атак на базе сети фильтрации Qrator, спроектированной в расчёте на экстремальные нагрузки. Специализированный облачный сервис Qrator автоматически фильтрует весь трафик, в том числе зашифрованный HTTPS, нейтрализуя DDoS-атаки любой сложности. Сеть фильтрации Qrator построена на узлах, подключенных к каналам крупнейших магистральных интернет-провайдеров США, России, Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии.

«Заключение партнерского соглашения с международным интегратором GlobalDots открывает новые перспективы для развития нашего бизнеса на мировых рынках. Сочетание возможностей инновационного сервиса Qrator с высоким уровнем профессионализма команды партнера, знающей потребностей и специфики заказчиков из разных стран мира, позволит нам реализовать большое число успешных проектов по внедрению «умных» средств защиты для проактивной фильтрации трафика и обеспечению непрерывной доступности ресурсов клиентов. Европа и Азия являются для нас наиболее приоритетными регионами в развитии сотрудничества с GlobalDots», — сказал Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.

«GlobalDots многие годы сотрудничает с ведущими поставщиками услуг в сфере сетевых технологий, отбирая только самых профессиональных провайдеров. Благодаря заключению партнерского соглашения с Qrator Labs мы смогли пополнить наш портфель сервисом защиты от DDoS-атак, обладающим уникальными для рынка алгоритмами фильтрации. На данный момент мы уже ведем активную совместную работу по подключению к сети Qrator как можно большего числа наших клиентов: от небольших корпоративных заказчиков до крупных международных компаний», — отметил Юваль Рачлин, CEO GlobalDots.