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Цифровизация
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Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, и системный интегратор Cloud Networks объявляют о начале сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs.

Cloud Networks предоставляет услуги в сфере системной интеграции, облачного консалтинга, автоматизации процессов и бизнес-аналитики, специализируясь на защите информационных систем, данных и каналов передачи информации. Cloud Networks сможет эффективно внедрять решения Qrator Labs по защите от сетевых атак в ИТ-ландшафт клиентов, кастомизируя их под задачи каждого конкретного заказчика.

В рамках сотрудничества компании будут предлагать полный спектр услуг по обеспечению доступности интернет-ресурсов для бизнесов любого масштаба.

Большая канальная емкость сети Qrator Labs свыше 3000 Гбит/сек и подключение к каналам крупнейших магистральных интернет-провайдеров по всему миру гарантирует клиентам распределенный отказоустойчивый сервис для защиты приложений с высокой степенью связности.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с нашими партнерами-интеграторами, поскольку каждый из них обладает уникальной экспертизой и возможностями решения сложных инфраструктурных задач, – сказал Александр Лямин, основатель Qrator Labs. – Консолидация наших технологий и богатого опыта работы с крупными заказчиками Cloud Networks позволит нам нарастить объемы реализуемых проектов в ключевых отраслях экономики и вместе развивать инновационные направления, актуальные для клиентов».

«Наше сотрудничество позволит усилить направление кибербезопасности, чтобы помочь в решении даже самых сложных задач наших клиентов, – отметил Денис Елисеев, основатель Cloud Networks. – Мы не остановимся на новом статусе, а продолжим укреплять наши партнерские отношения, реализуя успешные кейсы и наращивая совместные экспертизы».

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Цифровизация

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Qrator Labs предоставляет услуги по сетевой безопасности с 2010 г., обеспечивая непрерывную доступность интернет-ресурсов и противодействие DDoS-атакам для клиентов по всему миру. Облачная инфраструктура компании базируется на 15 точках фильтрации трафика, подключенных к каналам крупнейших магистральных интернет-провайдеров в Северной и Южной Америке, Европе, странах Ближнего Востока и Азии.

Благодаря непрерывной R&D-деятельности и совершенствованию алгоритмов фильтрации Qrator Labs обладает возможностями нейтрализации архитектурно сложных, нестандартных и масштабных атак и сетевых аномалий.

Cloud Networks предоставляет полный перечень услуг в области системной интеграции, информационной безопасности и информационных технологий, консалтинга, управляемых сервисов и роботизации.

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