Размер Рунета растет, но его устойчивость падает

Россия упала в рейтинге государств с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. За год она потеряла четыре строчки, заняв 14 место из 20, так как максимальный процент возможного отказа сетей в стране составил 5,5%. Еще год назад он достигал 5,08%. Эксперты отрасли связывают падение с консолидацией российского телеком-рынка – поглощения мелких операторов связи крупными. Сказался на ситуации и дефицит иностранного оборудования.



Интернет потерял в устойчивости

Национальный сегмент интернета в России стал более крупным, но менее устойчивым – это следует из ежегодного отчета устойчивости национального сегмента интернета Qrator Labs, с которым ознакомился CNews.

Рейтинг государств составлен в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1). Более устойчивым считается тот национальный сегмент, в котором меньше всего операторов теряют глобальную доступность при возможном отказе сети одного оператора – в России это «Ростелеком».

За 2022 г. Россия упала на четыре строчки в рейтинге государств и заняла 14-е место из топ 20, а максимальный процент возможного отказа сетей в стране составил 5,5%, тогда как годом ранее он достигал 5,08%.

«В России процент потенциального отказа сетей непрерывно возрастает уже в течение четырех лет, – прокомментировали ситуацию аналитики Qrator Labs. – По нашему мнению, это точно так же связано с продолжающимися процессами как организационной, так и технической консолидации отрасли. Поэтому вероятность того, что в 2023 г. Россия в принципе покинет Топ-20, довольно высока».

Эксперты связывают падение устойчивости интернета с консолидацией российского телеком-рынка

В докладе отмечается, что в России расположена шестая в списке крупнейших в мире точек обмена трафиком – MSK-IX, которая охватывает семь городов-миллионников. То, что устойчивость интернета в стране падает, говорит о том, что операторы «в полной мере не используют имеющийся колоссальный потенциал по связности».

Основатель Qrator Labs Александр Лямин объяснил CNews, что в других странах также происходит консолидация телеком-рынка, однако чаще всего это не влияет негативно на отказоустойчивость.

«Автономные системы укрупняются, но при этом они подтягивают большое число взаимных связей с другими АС, – говорит Лямин. – Эта сеть автономных систем становится стабильней, и появляется больше достижимых путей между точками в интернете».

Что касается надежности протокола нового поколения IPv6 (Internet Protocol version 6), для попадания в Топ-20 по IPv6 достаточно иметь не более чем 10% отказа. У России этот показатель на уровне 6,21% – за год он ухудшился более чем на 1%. Показатель фиксирует максимальную долю сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, IPv6.

Кто Россию обогнал

Верхние строчки рейтинга устойчивости, как и в 2021 г. заняли Бразилия, Швейцария, Германия, Украина, Великобритания, Нидерланды, Канада, Польша и Франция. В 2022 г. Россию обогнали Люксембург, Сингапур, Сейшелы, Франция и Ирландия. Кроме того, в этом году из рейтинга вылетели Таиланд, Испания, США и Тайвань. Всего же авторы доклада изучили национальные сегменты 249 стран мира.

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Ухудшившиеся показатели США аналитики объясняют тем, что операторы связи инвестировали не столько в повышение отказоустойчивости интернета, сколько в развитие дополнительных услуг: видеотрансляции, показ сериалов и т.д. Упала в рейтинге и Швейцария – так как ранее независимый швейцарский интернет-провайдер Sunrise Communications был приобретен международным конгломератом Liberty Global. Все его клиенты сразу оказались зависимы от политик маршрутизации автономной системы Liberty Global.

«Все дело в том, что устойчивость обычно достигается децентрализацией, – объяснил CNews глава Института исследований интернета Карен Казарян. – Когда много каналов связи и нет единых точек отказа. Что касается России, тут сказывается к тому же дефицит оборудования из-за ухода иностранных поставщиков».

Так, на ситуацию не мог не повлиять отзыв зарубежными вендорами лицензий на облачные сервисы, уход из России иностранных поставщиков оборудования и трудности с логистикой.

В июне 2022 г. стало известно, что «Ростелеком» остановил строительство новых дата-центров из-за нестабильной экономической ситуации и дефицита заграничного оборудования. О дефиците телеком-оборудования CNews писал еще в марте 2022 г.



Что еще могло снизить устойчивость

Независимый эксперт Филипп Кулин в беседе с «Коммерсантом» высказал мнение, что на показатели в России влияет и массовая установках ТСПУ – технических средств противодействия угрозам, которые используются для блокировки запрещенной информации. Их операторы начали в массовом порядке устанавливать в 2021 г., согласно закону «О суверенном рунете».

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В 2019 г. закон был поддержан Минкомсвязью, Роскомнадзором, Россвязью, ФСБ, ФСТЭК и «Ростелекомом». В отрасли документ вызвал противоречивую реакцию, против него выступили Российский союз промышленности и предпринимателей (РСПП), «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Яндекс».

Еще в 2019 г. стало известно, что недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки.