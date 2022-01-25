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Qrator Labs запустила новый центр очистки трафика в Москве

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, сообщила об открытии четвертого центра обработки трафика в Москве. Новая точка присутствия компании запущена в дата-центре IXcellerate, магистральный доступ к сети интернет предоставляется компанией «Мегафон».

Запустив четвертую точку присутствия в Москве вместе с оператором связи «Мегафон», Qrator Labs не только расширила свою сеть фильтрации, но и повысила ее производительность. Теперь распределенная инфраструктура компании в России опирается на четырех операторов связи, что существенно увеличивает ее отказоустойчивость и обеспечивает максимально низкие задержки для российских клиентов.

На сегодняшний день сеть Qrator Labs насчитывает 15 центров очистки трафика: четыре точки фильтрации в России, две — в США, три — на территории ЕС, четыре — в Азии, одна — на Ближнем Востоке и одна — в Южной Америке. Общая пропускная способность распределенной инфраструктуры Qrator Labs — более 3 ТБ.

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«Российский бизнес все больше переходит в онлайн-формат, и доля компаний, предлагающих свои продукты и сервисы в интернете, стремительно растет. На фоне этого роста отчетливо прослеживается желание бизнеса защитить свои ресурсы от любых атак, которые могут вызвать даже малейшую недоступность сайта или приложения. Мы в Qrator Labs идем в ногу с потребностями клиентов, улучшая возможности нашей сети в России. Открытие четвертой точки фильтрации в Москве позволит нам предоставлять сервис по защите от DDoS-атак еще большему числу российских клиентов, обеспечивая высокую производительность фильтрации трафика», — сказал Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.

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