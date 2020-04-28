Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии

Qrator Labs сообщила об открытии нового центра фильтрации трафика в Японии (Осака) для предоставления услуг по противодействию сетевым атакам еще большему числу клиентов.

Азия – ключевой регион для бизнеса Qrator Labs, и запуск новой точки присутствия – часть стратегического плана экспансии компании на рынках, в которых она видит большой потенциал.

Япония имеет один из наиболее прогрессивных рынков с точки зрения внедрения новых технологий, и развитие сферы ИТ поддерживается стратегическими инициативами государства.

Новая площадка фильтрации, функционирующая по BGP-anycast и подключенная к каналам крупнейших магистральных интернет-провайдеров, дополняет облачное решение, расширяя инфраструктуру компании.

За счет ввода нового Центра обработки трафика увеличилась емкость сети Qrator Labs, повысилась отказоустойчивость и сократились сетевые задержки для клиентов. Сегодня сеть фильтрации Qrator насчитывает 12 узлов: три из них в России, два — в США, три — на территории ЕС и четыре — в Азии. Общая емкость сети Qrator составляет более 2 ТБ.

«Новая точка в Осаке существенно увеличивает покрытие нашей сети с точки зрения задержек. Раньше для предоставления сервиса по защите от DDoS-атак в данном регионе трафик японских заказчиков направлялся через Гонконг, что сказывалось на производительности и скорости обмена данными. Развитие инфраструктуры нашего облачного решения в Азии дает возможность напрямую предоставлять клиентам наш сервис по противодействию DDoS-атакам, — сказал генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин. — В дальнейшем основной фокус развития планируем сосредоточить на таких регионах, как Ближний Восток, Индия и Южная Америка».