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BGP Anycast

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
16.10.2024 Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве  1
16.05.2024 Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 2
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023 1
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года 1
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

BGP Anycast и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 175 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1091 2
SkyDNS - СкайДНС 46 2
PRO32 - ПРО32 58 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
Selectel - Селектел 536 1
IXcellerate - Икселерейт 151 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 593 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 514 1
Zscaler 23 1
Cloudflare 168 1
OpenAI 512 1
Google LLC 12638 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 1
Upstream 54 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 157 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Cogent Communications 23 1
StarHub 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3798 8
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 443 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5733 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2742 6
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 179 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 684 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5150 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14192 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1425 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3156 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4542 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5143 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1340 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2602 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6510 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10152 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1385 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2247 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8574 2
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 48 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6406 2
Пропускная способность - Bandwidth 1898 2
Set it and Forget it - Установил и забыл 19 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 282 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3293 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2289 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9247 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1054 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3115 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiBOT - Qrator Bot Protection - Qrator AntiBot 9 2
Cloudflare DNS Security - Cloudflare Global Network 4 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 1
Maxmind GeoIP 2 1
Google Chrome - браузер 1692 1
Google Android 15190 1
Apple iOS 8554 1
Linux OS 11475 1
Apple macOS 2406 1
Microsoft Windows 16842 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1574 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1005 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2496 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5672 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1671 1
Huawei Cloud 83 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 141 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
Google VirusTotal 108 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Cisco Umbrella 13 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 170 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 1
OpenAI - ChatGPT 699 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 36 1
Ткачев Дмитрий 31 5
Тарасов Георгий 13 2
Лямин Александр 75 1
Новоселов Вячеслав 2 1
Мандик Игорь 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 3
Сингапур - Республика 1948 3
Индия - Bharat 5853 3
Германия - Федеративная Республика 13178 3
Бразилия - Федеративная Республика 2514 3
Индонезия - Республика 1053 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4190 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 2
Азия - Азиатский регион 5905 2
Япония 13776 2
Ближний Восток 3144 2
Нидерланды 3735 2
Филиппины - Республика 595 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Америка Южная 884 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Франция - Французская Республика 8153 1
Китай - Тайвань 4237 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1131 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Колумбия - Республика 550 1
Япония - Осака 145 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4971 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3081 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1629 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53197 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3958 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5547 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5440 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 133 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3008 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Blacklist - Чёрный список 708 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8781 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6624 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7371 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3140 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1897 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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