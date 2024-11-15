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Cisco Umbrella

Cisco Umbrella

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
30.10.2020 Cisco упростила портфолио кибербезопасности 1
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 2
27.02.2019 Cisco представила новые решения для перехода на сети 5G 3
14.11.2018 Cisco представила решение Cisco SD-WAN 1
25.07.2018 Cisco представила в России решение SD-WAN на базе интенционно-ориентированных сетей 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Cisco Umbrella и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5345 10
Cisco Systems - Meraki 29 5
Viptela 6 3
Cisco Systems - Talos 50 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 2
Cisco Systems - Splunk 77 2
ServiceNow 104 2
Megaport 6 2
Google LLC 12574 2
Samsung Electronics 10974 1
Alibaba Group 469 1
Microsoft Corporation 25666 1
Zscaler 23 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 1
SkyDNS - СкайДНС 44 1
SolarWinds 59 1
Cisco Systems - Cisco Customer Experience - Cisco Customer Advocacy - Cisco Customer Response Solutions 7 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 7
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 278 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6801 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14090 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 314 4
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 56 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13011 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 793 3
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 141 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9763 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 764 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2545 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6417 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5669 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2443 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 413 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13595 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 896 2
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 18 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1414 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3275 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5040 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 2
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 19 7
Cisco SecureX 10 5
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 3
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 52 3
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 2
Microsoft Azure 1511 2
Google Cloud Platform - GCP 370 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 2
Cisco Crosswork Cloud 4 2
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 29 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Cisco Cyber Vision 4 1
Cisco Zero Trust 1 1
Cisco Talos Snort 3 IPS 1 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Cisco Plus 2 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
Cisco Secure Workload 1 1
Cisco Secure Email 3 1
Cisco Secure Remote Worker 1 1
Cisco Industrial Asset Vision 1 1
Cisco ThousandEyes Network 2 1
Cisco User Defined Network 1 1
Cisco - AppDynamics Dash Studio 2 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Cisco Workplace Zero Trust 1 1
Cloudflare DNS Security - Cloudflare Global Network 4 1
Google Android 15123 1
Apple iOS 8521 1
Linux OS 11383 1
Apple macOS 2383 1
Microsoft Office 4114 1
Microsoft Windows 16759 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1532 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 3
Robbins Chuck - Роббинс Чак 12 1
Репин Максим 5 1
Шустер Дмитрий 4 1
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
Кузьмич Андрей 8 1
Лукацкий Алексей 138 1
Новоселов Вячеслав 2 1
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 1
Андрианова Юлия 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Германия - Федеративная Республика 13134 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 999 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7289 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10148 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10777 1
Утечка мозгов - brain drain 59 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1787 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 964 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1885 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3825 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 1
Образование в России 2734 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 156 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2954 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1087 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
CiscoLive! 10 1
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