Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис

Cisco анонсирует доступность специализированных технологий и решений, предназначенных для перестройки рабочих процессов и обеспечения безопасности работников.

Независимо от того, что является целью организации — ускорить цифровую трансформацию, вернуть сотрудников в офис или же развернуть поддержку удаленной и гибридной работы, инновации Cisco, которые охватывают портфолио сетевых и облачных технологий, систем безопасности и совместной работы, предлагают различные варианты создания вызывающего доверие рабочего пространства для безопасного возвращения в офис и безопасной удаленной работы. Сюда входят: автоматизация, защита и масштабирование сетевых соединений, соблюдение социальной дистанции, безопасное объединение людей в рабочие коллективы в любое время с помощью Webex и устройств для совместной работы, использующих ИИ, датчики и оповещения.

На основе своего обширного портфолио и глубокого опыта специалистов в сопровождении заказчиков при проведении серьезных технологических преобразований, Cisco предлагает инструментарий для решения поставленных задач.

Предоставление работникам возможности безопасно работать в любое время, в любом месте, на любом устройстве. Обеспечение безопасного возвращения в офис путем преобразования офисных помещений и коммуникаций в доверенные, подключенные рабочие пространства, оптимизированные для создания здоровой и комфортной трудовой обстановки. Снятие географических, языковых и психологических барьеров (например, при сотрудничестве интровертов и экстравертов) с помощью инструментов, которые обеспечивают включение всех и каждого в работу и общение.

«В ходе возвращения в офис Cisco помогает каждому заказчику найти наиболее подходящее решение. Каждый сотрудник, где бы он ни находился – в офисе, дома, в дороге — заслуживает максимально комфортных условий, — уверен Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — Мы создаем простые, гибкие и устойчивые решения, необходимые бизнесу как для решения сегодняшних проблем, так и для ответа на завтрашние вызовы и ускорения цифровой трансформации в целом».

Устройства для совместной работы Cisco Webex обеспечивают безопасное возвращение в офис благодаря таким функциям, как поиск свободных мест, цифровые табло, бесконтактный вызов и присоединение к совещаниям, предупреждения о заполняемости помещений, датчики параметров окружающей среды и др.

Комплекс приложений DNA Spaces Back to Business предназначен для анализа поведения в рабочем пространстве с целью обеспечения безопасности. Всего за полчаса заказчики Cisco Catalyst и Meraki смогут развернуть DNA Spaces, и такие функции, как определение дистанции и актуальный и ретроспективный анализ плотности и перемещения посетителей дадут немедленный эффект. С момента появления приложений DNA Spaces Back to Business их уже внедрили более 50 тыс. коммерческих структур.

Облачная платформа Cisco Meraki включает интеллектуальные камеры, обеспечивающие надежный мониторинг безопасности людей, рабочих мест, критичных инфраструктур и оборудования. С помощью Meraki MV и Cisco DNA Spaces управляющий зданием в реальном времени видит посещаемость и присутствие, а также получает аналитику для повышения эффективности и безопасности площадок. Новые датчики Meraki MT позволяют получить больше информации, в том числе мониторинг окружающей среды в реальном времени, включая температуру, влажность и наличие протечек, данные по открытию и закрытию помещений и шкафов.

Решение Cisco Industrial Asset Vision упрощает мониторинг активов и объектов с помощью IoT-датчиков. Обеспечивая безопасность работников, решение передает в реальном времени данные удаленного мониторинга производственных и ИТ-помещений, позволяя в любой момент знать местоположение сотрудников и минимизировать их контакты. Кроме того, действенные данные по офисным помещениям и активам позволяют повысить качество техподдержки и управления производительностью оборудования.

Решение Workplace Zero Trust для промышленных сетей выводит безопасность информационных и операционных технологий на новый уровень, позволяя компаниям защитить операции и расширить применение удаленного доступа и облачных приложений в производственной среде. Решение использует технологии Cisco Cyber Vision и Cisco ISE/DNA Center для создания доверенных производственных зон и не допускает, чтобы политики безопасности нарушали производственный процесс, обеспечивая единообразный, безопасный контроль доступа к сети пользователей и устройств.

Cisco Secure Remote Worker — простое, масштабируемое, интегрированное решение безопасности, которое использует все возможности платформенного подхода Cisco для защиты удаленных работников. Идентификацию пользователей до предоставления им доступа к корпоративным приложениям выполняет Cisco Duo Secure Access, безопасный доступ к корпоративной сети любому пользователю, в любое время, с любого устройства обеспечивает клиент Cisco AnyConnect Mobility Client (VPN), действия защиты от угроз координирует Cisco Umbrella, Cisco Secure Email защищает электронную почту, а Secure Endpoint — оконечные точки. Это решение входит в состав интегрированной облачной платформы Cisco SecureX.

Cisco Managed Remote Access от подразделения Cisco Customer Experience (CX) окажет предприятиям квалифицированную помощь для долговременной защиты работающих в удаленном и гибридном режиме. С помощью Cisco Managed Remote Access предприятия смогут привлекать специалистов Cisco CX не только для организации и масштабирования VPN по всей экосистеме, но также и для полного управления и мониторинга сервисов.

Решения бесшовной совместной работы Seamless Collaboration for Secure Remote Work обеспечивают сотрудников, работающих в гибридном и гибком режиме, бесшовными средствами для сообщений, телефонных разговоров и совещаний. Коллективы получают в свое распоряжение инструментарий для безопасного общения, обмена идеями и совместной работы с использованием предпочитаемых приложений. Последние дополнения к Webex позволяют создать еще более индивидуальную среду с настраиваемыми шаблонами, продвинутым функционалом вызовов и интеллектуальным помощником Webex Assistant, умеющим переводить в реальном времени, делать заметки, составлять резюме и т.д.