Cisco Secure Email


СОБЫТИЯ

30.12.2025 Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco 1
29.11.2022 Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма 2
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Cisco Secure Email и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5227 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Cisco Meraki 28 1
Cisco Customer Experience - Cisco Customer Advocacy - Cisco Customer Response Solutions 7 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1602 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 47 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
ASCII - American standard code for information interchange 52 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18375 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 1
Vivaldi - Браузер 101 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 620 1
Cisco Industrial Asset Vision 1 1
Cisco Workplace Zero Trust 1 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 21 1
Cisco SecureX 10 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
Cisco Umbrella 11 1
Cisco Cyber Vision 4 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Microsoft Outlook 1423 1
Cisco Secure Remote Worker 1 1
Павлов Никита 120 1
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
