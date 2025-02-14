base64 стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII
base64 и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 382 6
|Зайцев Михаил 267 3
|Павлов Никита 76 3
|Водясов Алексей 222 2
|Дуров Павел 292 1
|Жаров Александр 175 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Лагода Георгий 59 1
|Куценко Петр 6 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Голов Андрей 49 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Бедеров Игорь 56 1
|Синодов Юрий 4 1
|Хамитов Александр 8 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
|Оганесян Ашот 123 1
|Галов Дмитрий 42 1
|Кирьянов Кирилл 3 1
|Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
|Kwiatkowski Ivan - Квятковский Иван 1 1
|BleepingComputer - Издание 344 4
|Reddit 313 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|MS Power User 3 1
|Forbes - Форбс 824 1
|Roem.ru - Роем.ру 48 1
|DarkReading.com 105 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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