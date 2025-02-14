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Индексная книга (каталог) CNews*
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base64 стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII



14.02.2025 YouTube починил «дыру», легко раскрывающую всем подряд почту пользователей 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
05.09.2024 D-Link не будет исправлять критические уязвимости в своих популярных роутерах 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
28.05.2024 Клон знаменитой игры «Сапёр» используют для атак на финансовые организации США и Великобритании 1
11.04.2024 Сотня тысяч сетевых накопителей D-Link открыта для тривиального взлома 1
22.12.2023 Старинную уязвимость в Excel теперь используют для распространения нового продвинутого трояна 1
22.08.2023 MaxPatrol SIEM профилирует активность пользователей в инфраструктуре 1
07.08.2023 Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах 1
17.07.2023 Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов 1
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 1
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны 1
06.03.2023 Неизвестный троян напал на серверы Microsoft, стоящие на Тайване 1
02.12.2022 «Билайн» допустил крупную утечку. В сети данные сотен тысяч работников оператора 1
29.11.2022 Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма 1
26.10.2022 Защита Windows не реагирует на особые JavaScript-файлы. Хакеры в курсе, Microsoft — нет 1
09.08.2022 Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python 1
24.06.2022 Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS 1
19.01.2021 Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы 1
08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 1
05.05.2020 Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI 1
12.03.2018 Половину почтовых серверов в мире можно взломать без логина и пароля 1
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP 1
13.07.2017 Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить наркотики 1
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений 1
11.10.2016 «Доктор Веб» обнаружил первого энкодера на Go и разработал дешифровку 1
23.07.2015 Обнаружен новый бэкдор для Linux 1
18.11.2013 Обнаружен «самый изощренный» троян для Linux 1
19.08.2011 Готовится к выпуску новая версия open-source-системы обнаружения вторжений Snort 1
19.12.2006 Уязвимость MIME может прятать вирусы 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

base64 и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1421 17
GitHub 826 5
Microsoft Corporation 24661 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 4
Google LLC 11818 3
Dr.Web - Доктор Веб 1256 3
Proofpoint 38 3
X Corp - Twitter 2848 2
Apple Inc 12135 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Dropbox 498 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Sophos - SophosLabs 416 2
D-Link - Д-Линк Трейд 364 2
Telegram Group 2014 1
ESET - ESET Software 1134 1
DigitalOcean 25 1
DeathStalker - Хакерская группировка 3 1
Код Безопасности 621 1
SAP SE 5280 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Bitdefender 156 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Xiaomi 1747 1
Ростелеком 9738 1
HP Inc. 5691 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Cisco Systems 5120 1
Sensors Analytics 1 1
Sonatype 7 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
CrowdStrike Holdings 40 1
Alibaba Group 423 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
Unsplash 815 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 4
Microsoft - LinkedIn 651 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
General Dynamics 57 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 57 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Tesla Motors 397 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 1
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
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Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 38 1
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9318 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1739 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 3
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1923 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 855 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1666 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 2
Microsoft Windows 15716 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 10
Python - высокоуровневый язык программирования 945 6
Linux OS 10005 6
Microsoft Windows PowerShell 177 4
Microsoft Office 3745 4
Google YouTube - Видеохостинг 2760 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2043 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 3
Microsoft Windows 10 1768 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 2
GZIP - GNU Zip 30 2
Apple macOS 2073 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 2
Discord 120 2
Microsoft Exchange 1717 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 2
Oracle Java - язык программирования 3091 2
FreePik 1018 2
Python PyPI - Python Package Index 32 2
Microsoft Surface - Планшет 430 1
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Microsoft Azure 1410 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Google Gmail 947 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Microsoft Windows Sandbox 8 1
Microsoft Project Mu 2 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 19 1
Мельникова Анастасия 382 6
Зайцев Михаил 267 3
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Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 1
Английский язык 6654 1
BleepingComputer - Издание 344 4
Reddit 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
MS Power User 3 1
Forbes - Форбс 824 1
Roem.ru - Роем.ру 48 1
DarkReading.com 105 1
MalwareHunterTeam 13 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
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